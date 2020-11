Grupo D Eurocopa 2021: Inglaterra, Croacia, República Checa y el ganador del playoff C; fechas, partidos, horarios y TV

Este sábado se ha realizado en Bucarest el sorteo de la fase final de la 2020, campeonato en el que la Selección de intentará ganar el título por primera vez en su historia.

El combinado británico ha hecho una -casi- perfecta Eliminatoria camino de la EURO (ganó 7 de los 8 partidos, perdiendo solamente con ) y es favorita llegar hasta las instancias finales.

EL PALMARÉS DE LA EUROCOPA: TODOS LOS GANADORES

Inglaterra, que nunca se ha hecho con el título y ni siquiera ha disputado la final, es cabeza de serie en el Grupo D y jugará sus tres compromisos en Londres (estadio de Wembley). El resto de partidos del grupo se disputarán en Glasgow.

