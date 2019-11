Grupo C Eurocopa 2020: Holanda, Ucrania y Austria; fechas, partidos, horarios y TV

La Selección de Ronald Koeman quiere ratificar todo lo bueno que hizo en la UEFA Nations League.

Este sábado se ha realizado en Bucarest el sorteo de la fase final de la 2020, campeonato en el que la Selección de querrá ratificar todo lo bueno que ha hecho en la , competición en la que acabó subcampeona de .

Holanda, que ganó el título únicamente en 1988 venciendo en la final a la Unión Soviética, está encuadrada en el Grupo C, ese en el que también estará porque sólo hay dos cabezas de serie que no tienen sede. La otra era y, al no poder Ucrania enfrentarse con ni jugar en San Petersburgo (por decisión de la UEFA debido a razones políticas), quedó automáticamente asignada al Grupo C. Por ser anfitriona, la Oranje jugará sus tres partidos de la primera fase en casa.

Para este Grupo C, había que sortear a una selección del Bombo 3, que ha resultado ser . El cuarto integrante del grupo no se conocerá hasta marzo y depende del resultado de los playoffs A y D de la UEFA Nations League.

RIVALES

Holanda, dirigida por Ronald Koeman, ha hecho una buena Eliminatoria enfrentándose a una potencia como y cuenta con futbolistas de la talla de Frenkie De Jong, Virgil Van Dijk, Jasper Cillessen, Georginio Wijnaldum o Matthijs de Ligt, por lo que tienen material para ilusionarse.

Ucrania fue de las primeras selecciones en asegurar su sitio en la Euro, competición en la que participará por tercera vez consecutiva, ganando su grupo eliminatorio, que compartía con Portugal y .

Austria fue uno de los equipos más débiles en la pasada Euro pero ha logrado repetir gracias a un grupo clasificatorio relativamente asequible. Aspira a pelear con los ucranianos por el segundo sitio, aunque sus opciones parecen más enfocadas a vencer al cuarto equipo del grupo.

Cinco distintos equipos podrían completar el Grupo C. Rumania iría directo a este sector si gana el Playoff A de la UEFA Nations League, en la que debe enfrentar a domicilio a y de ganar enfrentar al vencedor entre Bulgaria y Hungría. Si los rumanos no logran su objetivo, el último sitio en este grupo será para el equipo victorioso del Playoff D, que dispiutarán Georgia, Bielorrusia, Macedonia del Norte y Kosovo.

PARTIDOS, DÍAS Y HORARIOS