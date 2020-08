Grupo B (Zona Norte) de la Copa América 2021: fixture, partidos y equipos

El sorteo de Cartagena determinó cómo se jugará el grupo con Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia y Catar.

Faltaban saber varias cosas: primero, qué equipo terminaría de ocupar la zona. Después, el orden del grupo que determinaría los partidos. Luego del sorteo realizado en Cartagena, quedaron listos los partidos conformados por la Zona Norte, que integran (cabeza de serie), , , , Perú y Catar.

Los partidos que se jugarán en esta zona son en estadios de Colombia: Nemesio Camacho 'El Campín' (Bogotá), Atanasio Girardot (Medellín), Pascual Guerrero (Cali) y Metropolitano (Barranquilla).

Fecha 1

12/6: Colombia vs. Ecuador, en El Campín (Bogotá)

13/6: Brasil vs. Venezuela, en el Atanasio Girardot (Medellín)

13/6: Perú vs. , en el Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 2

16/6: Colombia vs. Venezuela, en el Atanasio Girardot (Medellín)

17/6: Ecuador vs. Qatar, en El Campín (Bogotá)

17/6: Perú vs. Brasil, en el Pascual Guerrero (Cali)

Fecha 3

20/6: Colombia vs. Perú, en el Pascual Guerrero (Cali)

20/6: Venezuela vs. Ecuador, en El Campín (Bogotá)

21/6: Brasil vs. Qatar, en el Metropolitano (Barranquilla)

Fecha 4

23/6: Ecuador vs. Perú, en el Pascual Guerrero (Cali)

24/6: Brasil vs. Colombia, en el Metropolitano (Barranquilla)

24/6: Qatar vs. Venezuela, en el Atanasio Girardot (Medellín)

Fecha 5

28/6: Qatar vs. Colombia, en el Metropolitano (Barranquilla)

28/6: Ecuador vs. Brasil, en El Campín (Bogotá)

28/6: Venezuela vs. Perú, en el Atanasio Girardot (Medellín)