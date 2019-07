Griezmann: "Neymar es un grandísimo jugador; pueden pasar muchas cosas"

El delantero francés dio su primera rueda de prensa en Japón y valoró su salida del Atlético y lo que se ha encontrado en el Barcelona

Griezmann está en con el , su nuevo club, pero aún hay coletazos de lo que fue una intensa y bastante fructífera relación con el . Su salida no ha sido especialmente plácida, más bien al contrario. Se ha ido dejando tras de sí un club muy enfadado y con una serie de procesos administrativos abiertos a cuenta de su cláusula de rescisión. Depositaron 120 millones, los rojiblancos creen que la cantidad correcta son 200.

"Me ha llegado a los oídos. Es un club donde lo di todo, siempre fui de cara. Estoy muy tranquilo. Lo único que me preocupa ahora es entrar bien en la táctica del míster, estar bien con mis compañeros y disfrutar del fútbol", zanjaba el jugador que va a hacer lo posible por evitar esta polémica. La sensación general es que en el Atlético no ha salido bien, pero él asegura que su comportamiento siempre ha sido intachable.

Habló también sobre Simeone, que hizo lo posible en su día por mantenerle en el redil y para quien tiene palabras de enorme cariño. "La relación con el Cholo es más que de entrenador y jugador, es familia. Me llevo muy bien con él, nuestras mujeres y nuestras hijas. Es muy importante dentro del campo y en mi vida privada. Le debo muchísimo y le quiero mucho. Nuestra relación durará después de nuestra carrera deportiva", relató el francés.

Griezmann es hoy el fichaje estrella del verano, pero eso también puede cambiar si termina cristalizando la opción de Neymar. "No hemos hablado del tema en el vestuario. Es un grandísimo jugador. Ha tenido lesiones importantes, pero tiene un nivel increíble. Pueden pasar muchas cosas", proclamó el delantero. Cree, en todo caso, que el Barcelona tiene arsenal suficiente para no necesitar más: "Tenemos a Dembélé, Coutinho y Malcom, jugadores importantes para nosotros que esperemos que estén bien para ayudarnos a lograr cosas importantes".

También habló de lo que está siendo su adaptación al club: "El primer día fue un poco difícil porque me hicieron dos caños en los rondos. Uno de Ivan (Rakitic), pero luego ya remonté. No recibí mensaje de Leo [Messi], pero sí de Luis [Suárez] que me dio la bienvenida. El grupo me ha recibido muy bien y estoy contento de compartir vestuario con ellos y ojalá le pueda ayudar lo mejor posible"