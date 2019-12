Greenwood echa luz sobre el mal paso de Alexis Sánchez por el United

Mason Greenwood igualó la cantidad de goles de Alexis Sánchez en , en sus primeros 426 minutos en la Premier League. El delantero chileno logró esa cifra en 1923 minutos en el campo de juego para los Red Devils por el torneo doméstico.

El atacante Inglés convirtió el segundo gol de su equipo en el triunfo 4-1 ante Newcastle y volvió a demostrar que está capacitado para seguir siendo parte del plantel de Primera División cuando el entrenador Ole Gunnar Solskjaer lo requiera.

El resumen del Manchester United vs. Newcastle de la Premier League

Cabe recordar que en agosto, y cuando ya el formado en perdía terreno en Old Trafford, se destapó en una presunta pelea que habrían protagonizado ambos futbolistas. Según el diario The Sun, en un entrenamiento, el Niño Maravilla recibió una falta de parte de Greenwood.

El ex habría respondido violentamente y ambos jugadores se enfrascaron en una dura discusión en la que tuvo que intervenir parte de la plantilla de los Diablos Rojos. Esto se produjo luego que el propio estratega señalara que el de Tocopilla estaba al menos entre "cuatro o cinco semanas detrás de sus compañeros". Lo anterior desencadenó que el noruego lo relegara al equipo de reservas, en la antesala a su arribo al .

En lo futbolístico, el United volvió al triunfo después de caer ante el último fin de semana. El ex equipo del hombre de La Roja se impuso con un doblete de Anthony Martial, el mencionado del juvenil ariete y de Marcus Rashford. Matthew Longstaff había abierto el marcador para las Urracas.

Con este triunfo, la escuadra roja se ubicó en el séptimo puesto de la Liga inglesa con 28 puntos. El próximo sábado cerrará el año visitando a con el objetivo de superar a y Sheffield, que comparten el quinto lugar de la tabla con 29 unidades cada uno.

