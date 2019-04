Gravísima acusación de Rubiales: "Tebas está nervioso porque sus amigos que sobornaron a la FIFA ya no controlan la televisión"

El presidente de la RFEF arremetió duramente contra la máxima autoridad de la Liga de Fútbol Profesional.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha realizado este miércoles una gravísima acusación contra el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas. Después de no poder ingresar junto a sus asesores a la Asamblea de Clubes de , Rubiales hizo unas explosivas declaraciones en las que aseguró que Tebas "está nervioso porque sus amigos que sobornaron a la FIFA ya no controlan el mercado de televisión".

"Nosotros siempre vamos a ir a las reuniones y no nos vamos a levantar. Si he tenido que aguantar hasta un insulto del señor Tebas en una mesa, por respeto a la presidenta del CSD María José Rienda, pero bueno... Con la voluntad de sólo una de las dos partes no se puede", empezó diciendo Rubiales.

"Yo creo que Tebas está nervioso porque unos buenos amigos suyos que hasta ahora tenían el control de todo el mercado televisivo ahora no lo van a poder ostentar. Son gente que ha sobornado. Que ha sobornado a miembros de FIFA. Tenemos un reconocimiento de un soborno por parte de Mediapro en 2018. Y desde la RFEF, se nos ha indicado que no debemos trabajar con gente que ha reconocido que soborna", disparó.

Al mismo tiempo, Rubiales cree que Tebas está "activando una serie de movimientos, una oferta fuera del Real Decreto para quedarse con los derechos de la , cuando él no puede quedarse con ellos... unas cuestiones difíciles de entender".

"Nosotros trabajamos únicamente con empresas en igualtad de condiciones, pero si una de ellas reconoce que ha sobornado a miembros de FIFA, nosotros no vamos a trabajar con ellos", finalizó.