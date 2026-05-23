Graves problemas de cara al Mundial: los países participantes deben pasar nada menos que 21 días en cuarentena

Estados Unidos exige que el cuerpo técnico y la selección de la República Democrática del Congo cumplan 21 días de cuarentena antes del Mundial; de lo contrario, podrían no ingresar al país.

A principios de esta semana se canceló su concentración en Kinshasa por un brote de Ébola en el este del país.

Pese a ello, el equipo viajará a Lieja (Bélgica) para preparar el torneo.

Allí jugará un amistoso contra Dinamarca el 3 de junio y, una semana después, enfrentará a Chile en Cádiz, España.

Sin embargo, persisten problemas para el Mundial. Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo del Mundial de la Casa Blanca, declaró a ESPN: «Hemos sido muy claros con el Congo: deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio. Queremos asegurarnos de que nada se acerque a nuestra zona ni a nuestras fronteras».

Sin embargo, Congo no planea cambiar su preparación, ya que todos sus jugadores militan en el extranjero.

El Congo regresa al Mundial tras 52 años ausente. Está en el Grupo K y jugará contra Portugal el 17 de junio en Houston, ante Colombia el 24 de junio en Zapopan (México) y frente a Uzbekistán la noche del 27 al 28 de junio en Atlanta.