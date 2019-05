Granitto habló tras quedarse sin jugar la Copa Oro 2019

El mexicano Carlos de los Cobos decidió no convocar al jugador del The Miami FC.

Tomas Granitto tomó bien que no haya sido tomado en cuenta para la nómina final de la Selecta de cara a los amistosos (vs Haití y ) del mes de junio y 2019. A través de un tuit dedicó algunas palabras.



“Como jugador siempre es un sueño representar a El Salvador. Pero en este momento hay que estar apoyando y respetando a los jugadores convocados. La selección viene haciendo las cosas bien. No da para romper los huevos. Apoyen”, escribió.



El Salvador quedó en el Grupo C en la Copa Oro. Su orden de partidos es el siguiente: contra Curazao (17 de junio) y (21 de junio).