Granada vs. Barcelona EN VIVO ONLINE, por LaLiga: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Pese a que en el papel no llama mucho la atención, la Fecha 20 de LaLiga 2021-2022 nos engalana con el partido Granada vs Barcelona y acá te decimos dónde ver hoy la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA ES GRANADA VS. BARCELONA?

PARTIDO Granada - Barcelona FECHA Sábado 8 de enero ESTADIO Nuevo De los Cármenes | Granada, España HORARIO 11:30 hora de México; 12:30 hora de Colombia; 14:30 hora de Chile y Argentina; 18:30 hora de España

DÓNDE VER EN VIVO POR TV GRANADA VS BARCELONA

La transmisión en vivo y en directo del encuentro liguero de los culés de Xavi Hernández pasa por los siguientes canales de televisión:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar

CÓMO VER POR STREAMING ONLINE GRANADA VS. BARCELONA

Se podrá acceder al partido de la liga española vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, Blue To Go en México y Movistar en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES GRANADA - BARCELONA

GRANADA

Luis Maximiliano; Quini, Domingos Duarte, Raúl Torrente, Carlos Neva, Antonio Puertas, Gonalons, Luis Milla, Darwin Machís; Luis Suárez y Jorge Molina. DT: Robert Moreno.

BARCELONA

Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Nico González, Busquets, Riqui Puig/Gavi; Jutglá, Luuk de Jong y Dembélé/Ilias. DT: Xavi Hernández.