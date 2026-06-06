Gran drama: la estrella fue retirada del campo entre lágrimas una semana antes del Mundial

Paraguay aguarda con expectación noticias sobre Julio Enciso. El versátil delantero abandonó el campo en camilla la noche del viernes al sábado, visiblemente emocionado.

El viernes por la noche Paraguay jugó su último amistoso contra Nicaragua.

A los 25 minutos, tras un choque, se tocó el tendón de la corva y el costado, por lo que se sospecha una doble lesión.

Tuvieron que sacarlo en camilla, visiblemente afectado y llorando.

Tras el partido, el seleccionador expresó su deseo de que solo sea un golpe y no una lesión muscular, y confió en que pueda estar en el Mundial.

Enciso ha marcado cuatro goles en 32 partidos internacionales con Paraguay y, en clubes, ha jugado en Brighton & Hove Albion, Ipswich Town y Estrasburgo.

En el Grupo D, Paraguay enfrentará a Estados Unidos, Turquía y Australia, debutando el 13 de junio ante el anfitrión.