Gran decepción para España: la estrella del FC Barcelona será operada y se perderá el Mundial

España sufre un golpe duro: Fermín López se lesionó y deberá operarse, por lo que se pierde el Mundial 2026, informó Fabrizio Romano.

El centrocampista del FC Barcelona se fracturó el pie y no llegó a tiempo para la fase final del Mundial.

López, internacional en siete ocasiones, fue titular en la última convocatoria de la selección.

Esta temporada, en 30 partidos de Liga ha marcado 6 goles y dado 9 asistencias.

En la Liga de Campeones disputó 11 partidos, con seis goles y cuatro asistencias.

Sus posibles sustitutos son Dani Olmo y Fabián Ruiz.

La lista definitiva del vigente campeón de Europa se anunciará antes del 1 de junio.