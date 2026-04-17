Gran conmoción en Roma: Gasperini rompe a llorar, se marcha y destroza una puerta

Gian Piero Gasperini abandonó llorando la rueda de prensa del viernes, previa al Atalanta-Roma.

El italiano fichó por el AS Roma el verano pasado tras nueve años en el Atalanta, con el que ganó la Europa League.

Actualmente dirige a la Roma, sexta de la Serie A. Este sábado podría entrar en el top 5 tras la derrota del Como 1-2 ante el Sassuolo.

La semana pasada su puesto peligró: el asesor y leyenda del club, Claudio Ranieri, reveló que fue la cuarta opción el verano pasado y que su cargo no es intocable.

En la rueda de prensa se abordaron las declaraciones de Ranieri. «No lo entiendo. Nunca ha pasado nada entre Ranieri y yo. No me lo esperaba. En todos mis años nunca me han tratado así».

Al ser interrogado sobre la etapa de Ranieri en el Atalanta, rompió a llorar: «En Roma todo debe ser perfecto. En Bérgamo triunfé porque el entorno confiaba en mí».

«El Atalanta era un club fantástico, donde se trabajaba codo con codo con el entrenador. Me fui porque, al final, las cosas cambiaron un poco, en parte por un cambio de propietario y en parte por la ‘figura paterna’ con la que tenía una relación muy estrecha (Antonio Percassi, nota del editor)…»

Tras estas palabras se levantó y abandonó la sala visiblemente emocionado; según La Gazzetta dello Sport, hasta rompió el pomo de la puerta al salir.



