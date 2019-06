Gorosito, desafiante: "El día que en Católica quieran ganar una copa internacional, me van a llamar"

A Pipo, adiestrador de Tigre, le parece extraño que la UC, campeón del fútbol chileno, no apunte a un título de Copa Libertadores o Sudamericana.

Néstor Gorosito, entrenador del Súper Tigre, descendido al B Nacional y a 45 minutos de gritar campeón de la Copa Superliga, habló con La Tercera sobre un potencial futuro como entrenador de la , club del cual es ídolo. "Católica lo único que necesita es crecer futbolísticamente. Como institución es la mejor: está en un lugar extraordinario, al hincha le gusta ir a disfrutar, es como una salida al teatro", partió diciendo.

"Católica es ideal para nosotros como cuerpo técnico. Pero necesita ir a ganar una Sudamericana, una Libertadores. No está solo para ser campeón local. Es raro que el club no vaya a fondo por un torneo internacional, teniendo todo lo que tiene", agregó.

El artículo sigue a continuación

En la entrevista, Pipo se candidateó y comentó que para él es extraño que todavía no lo hayan llamado: "No sé (por qué no ha ido). Es raro que no apunten a ganar una Libertadores o una Sudamericana. Todos los que dirigen Católica manejan el país, son tipos muy exitosos. Me parece extraño que no quieran llegar al techo del fútbol. Seguramente el día que en Católica quieran ganar una copa internacional, me van a llamar".

Leer más: La peor cara del fútbol chileno

Sobre su futuro, aclaró que está en el conjunto de Victoria por el momento: "Siguen muchos de ellos, yo sigo. Tengo contrato hasta junio de 2020 y prometí al llegar que lo cumpliría inclusive descendiendo si no desarmaban el equipo. Yo no quiero dirigir en la Segunda División a otro que no sea Tigre. Walter (Montillo) les dijo a los dirigentes que solamente se quedaba si seguíamos nosotros. Lo mismo dijeron diez o doce jugadores. Eso para un entrenador es un orgullo".

Finalmente, se refirió al presente de La Roja: "El problema en es que mantiene a la generación dorada ya un poco más grande, pero no le han salido después jugadores de la calidad de Vidal, Alexis Sánchez, Aranguiz, Marcelo Díaz… Siempre el futbolista chileno ha sido bueno técnicamente, pero nunca a la altura de esa generación que además brilló en equipos importantes de todo el mundo. Al no continuar naciendo esta clase de jugadores, cuesta muchísimo. Por eso Chile quedó fuera del Mundial. Es cierto que generaciones como la última de Chile no se dan siempre".