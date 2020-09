Gonzalo Villar en Goal: "Sería un sueño estar en el Europeo y los Juegos Olímpicos"

El centrocampista español de la Roma y la Sub-21 explica su decisión de marcharse a Italia y mira con ambición su futuro en la Serie A y La Rojita.

Si la célebre zona de confort existe, Gonzalo Villar sabe bien lo que es salir de ella. A los 21 años, y tras convertirse en una de las grades revelaciones de Segunda División con el , tenía la opción de volver al , su casa, el club donde se había formado pero decidió arriesgar por su sueño de llegar a lo más alto y fichar por la .

A los pocos meses de llegar a tuvo que vivir solo y lejos de sus seres queridos la cuarentena y como ha relatado a Goal está convencido de que este va a ser el año de su consagración en la y en el que hará historia con la Selección Sub-21.

¿Cómo vivió la cuarentena en Roma y lejos de la familia?

"Estaba solo. Me quedé solo en Roma encerrado un par de meses. En Italia como en pegó fuerte y no podíamos salir de casa. El club se portó fenomenal con nosotros, nos traían la compra, estaban muy pendientes y entrenábamos por zoom. Se portaron muy bien pero fue duro. Por suerte ha pasado, esperamos que no vuelva y tenemos que salir unidos".

Ya es una buena señal volver a la Sub-21.

"Es una alegría tremenda para nosotros. En marzo no se pudo hacer por todo este problema mundial que estamos viviendo. Para nosotros es una alegría poder volver, ver a todos los compañeros, que somos ya todos como amigos y estamos todos muy felices".

La clasificación al Europeo de 2021 está bastante encarrilada.

"Sí y por eso el partido de Macedonia es tan clave porque no es matemático pero nos deja ya casi clasificados para el Europeo. Estamos con ganas de hacer un buen partido, disfrutar en el campo y conseguir los tres puntos".

España fue subcampeona en 2017 y campeona en 2019, el listón está alto.

"El listón está altísimo pero la exigencia es buena, nos hace apretarnos más y ser mejores cada día. Vamos a intentar como mínimo igualarles aunque la exigencia está alta".

¿Le haría ilusión poder disputar los ?

"Los Juegos Olímpicos son un evento de los más bonitos que existen para cualquier deportista. Motiva poder estar en esa lista. Primero queremos clasificarnos para el Europeo, queda lejos todavía y no nos haría bien pensar en algo tan lejano".

Algunos compañeros han pasado en unos meses de la Sub-21 a la absoluta. ¿Es un aliciente que Luis Enrique se fije en los jóvenes?

"Es bonito y una motivación ver que compañeros con los que he estado hace unos meses, están en la lista. Es algo muy bonito y nos motiva para jugar más para buscar el sueño máximo que es entrar en una lista de la Selección Española absoluta".

¿Cómo han ido sus primeros meses en Italia en lo deportivo?

"Hago una valoración muy buena. Ha sido mi salto a jugar en la Serie A y a una primera división. Creo que cada día me he adaptado mejor. Terminé la temporada en un gran estado de forma y me encontraba con mucha confianza. Tengo mucha esperanza puesta en que esta temporada sea mucho mejor y sea la temporada en la que me haga un sitio en el equipo y tenga más oportunidades".

¿Es muy diferente el fútbol italiano al español?

"Hasta que no te sientas a ver un partido de la Serie A no te das cuenta que lo de ser defensiva es un mito. Miras los resultados y los partidos y son todos: 2-4, 3-5, 2-6 y hay una cantidad de goles terrible. No creo que sea tan defensiva y táctica cuando los partidos son tan abiertos. Es una Liga que ha evolucionado mucho, todavía está el mito del catenaccio italiano pero es un fútbol que es muy bonito de ver. Es un fútbol muy divertido de ver y para jugar en él".

¿Cómo va a ser el futuro de la Roma con un nuevo propietario?

"Creo que nos espera un futuro bonito. Es un club histórico, de una ciudad preciosa y con una afición impresionante. Cuando llegué yo venía de una Segunda División y no era muy conocido y ya eran auténticos locos. Esta temporada tenemos que hacerlo mejor y entrar en Champions que es donde tiene que estar este club como mínimo".

¿Por qué eligió a la Roma en vez de quedarse en España?

"Tenía la oportunidad de volver al Valencia, mi antiguo club donde había sido muy feliz pero decidí tomar este camino. Creo que este año se va a ver que he tomado la mejor decisión. Estoy muy contento y con ganas de seguir con este reto".

¿Está faltando en los clubes españoles tener más confianza en sus jóvenes?

"Quizás es cierto que desde fuera se valora más el producto español que cuando subes de una cantera e igual no se te valora tanto. En España fichan gente de fuera en vez de apostar por ti. Puede ser que haya que irse fuera para que te valoren más".

¿Cómo vivió el ascenso del Elche?

"Fue increíble, impresionante, me emocioné. La plantilla y el entrenador hicieron un milagro. Es una plantilla de 6 millones de euros jugando contra equipos con plantillas de 20 ó 25. Al final el dinero no lo es todo pero con la plantilla tan corta es una pasada. Me quito el sombrero y me pongo a los píes de la plantilla y el cuerpo técnico porque ha sido impresionante".

¿Cuál es su objetivo para la nueva temporada?

"Tengo mucha ambición. Ojalá pueda jugar el número máximo de partidos con la Roma, de titular y ser importante en el equipo. Me pongo metas exigente conmigo mismo. En la Selección me tengo que seguir ganando la confianza. Mirando a lo lejos ojalá pueda disputar el Europeo y los Juegos Olímpicos, si Dios quisiera la . Sería un sueño para mí y esa sería mi temporada soñada".