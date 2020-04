Goles, resultados y cómo van las ligas que se juegan pese al coronavirus

Tanto en Bielorrusia como en Nicaragua hay actividad este fin de semana, tal y como las últimas semanas. ¿Cómo se resuelven sus torneos?

El coronavirus contagia a miles a diario y las únicas dos ligas de fútbol profesional que se están disputando en el mundo son las de Nicaragua y Bielorrusia, que han atraído inusuales fanáticos en los últimos días por contar con transmisiones televisivas que se tomaron la agenda ante la ausencia de prácticamente toda la competencia oficial.

El extraño caso de Belarús

La Premier League de Bielorrusia 2020 lleva tres jornadas y el Energetyk-BGU es el único con puntaje perfecto. La competición cuenta con seis escoltas: el Slutsk, el Minsk, el Isloch, el Slavia y el Torpedo-BelAz, que perdió perdió en Minsk contra el Dinamo y cedió sus primeros puntos (Vladislav Klimovich y Karlo Brucic). El campeón vigente, Dinamo Brest, es décimo con 4 puntos, mientras que BATE Borisov, el más ganador de la historia con 15 coronas, no sumó tras dos partidos y se sacudió gracias al gol de Stanislav Dragun en la victoria por la mínima contra el Ruh Brest.

Más equipos

66’ BELSHINA 0:1 GORODEJA



The visitors take the lead thanks to Lazar Sajcic’ free kick 🟢 pic.twitter.com/sJUEyYk8v5 — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 3, 2020

Klimovich scores his first goal of the season. https://t.co/BWk7ddz2VZ pic.twitter.com/5dE3U6ZgpP — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 3, 2020

43' - Dinamo Minsk 2:0 Zhodino



Goal! Brucic scores from a tight angle. pic.twitter.com/0CTLW75iv6 — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 3, 2020

7' - BATE 1-0 Rukh Brest



First GOAL of the day, Dragun is the man! pic.twitter.com/0sC8WLGhKy — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 4, 2020

GOOOOOAAAAAAAAALLLLL!



63’ 🔵Dinamo Brest 0:1 Slavia Mozyr🔴 pic.twitter.com/EoXTGOUoHc — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 4, 2020

21’ 🟠BGU 1-0 Minsk⚪️



GOAAAL! Nosko gets his first goal of the season. pic.twitter.com/LUd6vt4oCB — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 5, 2020

90+2’ 🟠BGU 2-0 Minsk⚪️



GOOOAAAL! That surely does it. Jakshibaev scores from the counter-attack to double the lead. pic.twitter.com/U31bnle20G — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 5, 2020

Have another look of Klopotskiy’s goal.



That right foot could cause problems to any team in the league. 🔥 pic.twitter.com/JMyxPo4eGK — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 5, 2020

Different angles of the goal. What a cross 🎯 pic.twitter.com/swVmBKM7KC — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 5, 2020

48’ ⚪️Isloch 1-1 Slutsk🔵



GOOAAL!! Right at the beginning of the second half, Makas gets the equalizer, Komarovski with the assist. pic.twitter.com/ZfCsTzySY5 — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 5, 2020

GOOOAAAAALLL!!! 🔵



Great run by Vitali Trubila who gives the inch-perfect pass to Egor Semenov who doesn’t miss this golden chance!



62’ ⚪️Isloch 2:2 Slutsk🔵



WE HAVE OURSELVES A PROPER MATCH FOLKS! pic.twitter.com/GIx5yQlzL0 — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 5, 2020

GOOOAAAALLLL!!!



21-year-old Abdoul Gafar from Burkina Faso converts the penalty and Slutsk has taken the lead again! 🔵



75’ ⚪️Isloch 2:3 Slutsk🔵 https://t.co/YPunQnSbP8 pic.twitter.com/5X71RJGtY4 — Belarusian Premier League (@BelarusianPL) April 5, 2020

Los cupos internacionales, como el torneo se juega de marzo a diciembre, ya están resueltos para las competencias europeas de 2021-21: Dinamo Brest, campeón el 2019, jugará la , mientras que BATE Borisov y Shakhtyor Soligorsk la desde la primera fase clasificatoria. Por ende, los mejores tres del presente año se repartirán los premios para Europa en 2021-22.

El presente de las ligas que no paran: ¿qué dicen sus protagonistas?

En tanto, el decimocuarto jugará en diciembre un playout contra un equipo de la Primera Liga (segunda categoría), mientras que los dos últimos se irán directamente a la B tras treinta fines de semana de fútbol. Belshina perdió en sus primeras tres presentaciones y es el primer complicado de la temporada. 0-1 cayó en casa ante el Gorodeya (Lazar Sajcic) en el arranque de la jornada 3.

Fecha y tabla de posiciones:

1º Energetyk-BGU 9 puntos

2º Slutsk, Minsk, Isloch, Slavia, Torpedo-BelAz, Vitebsk 6

8º Neman Gordno, Shakhtyor, Dinamo Brest 4

11º BATE, Ruh Brest, Dinamo Minsk, Gorodeya 3

15º Smolevichy-STI 1

16º Belshina 0

Tras la coronación de Real Estelí en el Apertura 2019, el fútbol nicaragüense disputa la recta final del Clausura 2020 para definir a los clasificados a la ronda final, que irán por el título. En Nicaragua, el más campeón es Diriangén, con 27 estrellas.

Pablo Gállego, el único español jugando

Al momento, la fecha 14 está en plena disputa, y según las reglas el primero y el segundo se clasificarán directo a las semifinales, mientras que del tercero al sexto juegan un repechaje para definir los demás cupos.

En la Liga Primera, por ahora es líder Managua con 30, Real Estelí segundo con 27, Diriangén tercero con 27, ART Jalapa cuarto con 21, Walter Ferretti quinto con 18, sexto con 16, Chinandega sexto con 15, Real Madriz octavo con 13, Ocotal penúltimo con 10 y Las Sabanas colista con 10.

Guarch: "Si esto se pone más fuerte, me gustaría regresar a México"

Managua, puntero, mantuvo su estatus de puntero cuando visitó a Real Madriz el sábado por la noche e igualó 0-0 .

. Juventus le ganó 3-0 a Diriangén y Ocotal empató sin goles ante Las Sabanas.

El compromiso que cerrará la fecha, el domingo 5, entre Walter Ferretti y Real Estelí, se alza como el más destacado. Será a las 22:00 (GMT) / 19:00 ( ) / 18:00 ( ), mientras que una hora antes arranca el ART Jalapa vs. Chinandega.

La otra lucha vigente en Nicaragua es la incansable por no descender. Con 32 de 36 duelos disputados, el que perdería la categoría sería el Ocotal, que lleva 31 positivos.

Según los datos de worldometer, actualizados hasta el 5 de abril, Nicaragua reporta 6 casos de coronavirus (1 fallecido) y Bielorrusia 562 contagiados (de los cuales se recuperaron 52) y 8 muertes.