Godts se pronuncia por primera vez sobre su ausencia en la convocatoria de Bélgica para el Mundial

Mika Godts reaccionó este viernes en Instagram tras quedarse fuera de la lista definitiva de Bélgica para el Mundial. Rudi García optó por Jérémy Doku (Manchester City) y Leandro Trossard (Arsenal) para el extremo izquierdo.

«Hoy se ha dado a conocer la convocatoria y el seleccionador ha tomado sus decisiones. Y lo respeto totalmente», comienza Godts en Instagram Stories.

«El fútbol es una competición. A veces lo vives desde la grada o en casa, frente al televisor, pero siempre con la misma intensidad. Apoyaré con pasión a los Diablos Rojos, tal y como lo habría hecho en el vestuario o en el banquillo», añadió el delantero del Ajax, que desea el mejor éxito a sus compatriotas en Estados Unidos, Canadá y México.

Godts concluye: «Con o sin mí, el seleccionador decide lo mejor para el equipo y yo siempre lo respetaré, porque el grupo es lo primero».

“Seguiré trabajando cada día; si el equipo me necesita, estaré listo”, concluye.

El viernes, García confirmó en rueda de prensa que Doku y Trossard son sus elegidos para la banda izquierda, por lo que Godts, pese a su gran temporada en el Ajax, se queda fuera del Mundial, aunque le pidieron mantenerse alerta por si fuera necesario.

El periodista Sacha Tavolieri sugirió en X que García marginó a Godts por temor a que no aceptara quedarse sin minutos en el torneo.