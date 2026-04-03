Go Ahead - El NAC probablemente ya no tiene opciones: importantes repercusiones para el resto de la competición

El diario De Telegraaf cree que el partido entre el Go Ahead Eagles y el NAC (6-0) se volverá a disputar a raíz del «pasaportegate». El periódico afirma que, según el reglamento, la KNVB no tiene otra opción.

Hace tres semanas, el podcast De Derde Helft reveló de repente que el lateral del Go Ahead Eagles, Dean James, no estaba en absoluto habilitado para jugar el partido en Deventer.





El lateral izquierdo tiene pasaporte indonesio, ya que es internacional de ese país. Al adoptar esa nacionalidad, su pasaporte neerlandés caducó, por lo que necesitaba un permiso de trabajo para poder jugar. Y no lo tenía.

Aunque la dirección de la liga, en respuesta a la impugnación por parte del NAC de la derrota por 6-0 ante el Go Ahead, indicó que quería mantener los resultados, cabe preguntarse si esa intención se mantendrá.

«Si la Comisión de Fútbol Profesional llega a la conclusión de que Dean James no estaba habilitado para jugar, es probable que la dirección de la liga no pueda ignorar la solicitud de anulación del partido, según lo establecido en el reglamento», escribe el periódico.

«En el reglamento de la KNVB se incluye la condición de que ignorar dicha solicitud no es aplicable si hay en juego el ascenso o el descenso. Y si entonces se quedará en ese único partido, también es una incógnita».

Además, De Telegraaf señala que el NAC, el Heracles y el TOP Oss están actualmente en el punto de mira. Los tres clubes intentaron sacar provecho deportivo del «pasaportegate», algo que les está costando muy caro ante las demás organizaciones de fútbol profesional de los Países Bajos.



