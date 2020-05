Giovani y Pulido iban a volver a la Selección mexicana para los partidos de marzo

Tata Martino confesó que tenía pensadas muchas sorpresas para su convocatoria de la Fecha FIFA.

La Fecha FIFA cancelada en marzo terminó perjudicando los planes de Tata Martino , que habría tenido en aquella oportunidad su primer acercamiento con el Tricolor en 2020. Sus rivales eran y Grecia , pero el coronavirus impidió la organización de dichos duelos.

Sin embargo, el técnico no fue el único perjudicado, pues tenía preparadas distintas sorpresas para esos partidos. En entrevista con TV Azteca , contó cuatro novedades que tenía en mente para su convocatoria.

“ Aldo Rocha, Luis Romo , Giovani dos Santos y Alan Pulido , ellos estaban contemplados, estaban en el radar, Fernando Beltrán no, porque él iba a estar con Jaime Lozano, había jugadores fijos para ir al Preolímpico", aseguró el timonel argentino.

Más equipos

Rocha y Romo iban a recibir su primera oportunidad con la Selección mexicana, pues hasta ahora no suman ningún llamado. Por su parte, Gio no disputa ningún compromiso con el Tri desde 2018, cuando jugó 13 minutos ante . Finalmente, Pulido no defiende la elástica verde desde 2018 , recordando que el Tata no lo ha tomado en cuenta.