Giovani dos Santos se confiesa preocupado previo a enfrentar a Nahuel Guzmán

El delantero mexicano ya espera ansioso el duelo frente al guardameta de los Tigres.

Salvo que los emparejamientos y alguna combinación de jugadores mediáticos se vuelva a dar, el duelo entre Nahuel Guzmán y Giovani dos Santos de este miércoles 15 de abril será el más atractivo de la fase regular de la eLiga MX.

Tigres y América se verán las caras en el campeonato virtual, eligiendo como representantes a dos de sus estrellas. La rivalidad entre estas instituciones ha subido como la espuma recientemente, sabiendo que por la personalidad de ambos jugadores se podría vivir un duelo épico en la consola.

Previo al partido, Giovani dos Santos charló con TUDN, confesándose alarmado por las muestras de talento de sus colegas hasta el momento: "Lo que he podido ver, creo que hay bastante nivel. Estoy preocupado por el nivel que hay en el FIFA. Veo que algunos de mis compañeros de profesión todo su tiempo lo dedican al FIFA, así que será muy divertido por lo que veo", dijo el mediapunta.

Finalmente, aseguró que jamás ha enfrentado al rival en turno en un partido virtual: “No he tenido la oportunidad de jugar contra Nahuel en el FIFA, no sé lo que me espera, pero seguro nos vamos a divertir y pasar un buen rato”, comentó el mayor de los dos Santos.

Ambas escuadras buscarán su primer triunfo en la eLiga MX, asegurando un duelo de pronóstico reservado. Los Felinos vienen de igualar 2-2 frente al , y las Águilas fue goleadas 3-0 por el de Santiago Ormeño.