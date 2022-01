Gio Moreno en su regreso a Atlético Nacional: "Mi sueño ahora es ganar con Nacional"

El esperado día llegó y aunque ya había sido oficializado desde el pasado 14 de enero, solo hasta este martes Gio Moreno fue presentado oficialmente como jugador de Atlético Nacional, casi 12 años después de que vistiera su camiseta para luego partir a Racing y posteriormente al Shanghái Shenhua.

Tranquilo, pero feliz, Moreno estuvo acompañado por Álvaro Angulo, otra de las recientes incorporaciones del club para esta temporada, quienes fueron bienvenidos por parte de Emilio Gutiérrez. El presidente aprovechó para reconocer y valorar "el esfuerzo hecho por Gio para venir al club".

'El Flaco', que portará el número 70 en la camiseta, habló de todo respecto a su regreso, los objetivos que tiene para este año, la llegada frustrada al lado de Edwin Cardona y hasta de la Selección Colombia.

Regreso a Nacional: Feliz, no hay más palabras para describir esto. Es verdad que en años anteriores existió la posibilidad (de volver), pero no tan cercano como esto. Gracias a los directivos que hacen esto posible. Siempre tuve ese sueño de poder regresar y poder estar bien para competir. Entonces volver a encontrar amigos, como 'Memo' (Dorlan Pabón), me pone contento. Tengo ganas de seguir aprendiendo y venir a aportar.

Por qué regresó ahora y no antes: ¿Por qué no antes? Muy fácil, tenía contrato. La última vez que se hablaba y tenía la posibilidad de regresar, justo salimos campeones en China y quedaba automáticamente renovado para jugar la Champions de Asia. Ahora quedé libre. Los chinos quería que continuara con ellos, pero este es un deseo personal, de mi familia y si no era ahora, no era nunca.

Hinchada de Nacional: Solo gratitud, que la gente que a pesar de no tener posibilidad de ganar un título aquí, me recuerdan. Tuve una época en que no pudimos conseguir nada, pero en lo individual estaba en buen momento.

Fútbol colombiano ahora: Todo es una evolución. Es difícil comprar el juego cuando estuve acá a ahora. Vi mucho al equipo el semestre pasado, juega bien, le gusta tener la pelota. Lo principal es estar bien físicamente y acomodarme. La idea mía es venir a sumar, a incorporarme lo más rápido posible al grupo y aportar las cualidades técnicas que tengo. Es muy difícil hablar ahora de un resultado sobre cómo va a ser.

¿Volante o delantero?: He tenido posibilidad de jugar en varias posiciones en China. El enganche no se utilizaba mucho, jugaba de media punta o segundo delantero. En el equipo ahora se está trabajando mucho el 3 en ataque o el 3 en el medio, y tengo la posibilidad de jugar en esas posiciones. Puedo jugar en punta o por derecha. Adaptarme a lo que el C.T. quiera lo más rápido posible.

Selección Colombia: Ya varios me han tocado el tema de volver a la Selección. Mi sueño ahora es ganar con Nacional, es lo que me importa. Si me ponen a firmar ganar en Nacional o ir a Selección, firmo ganar en Nacional. Mi objetivo y por lo que vine, es Atlético Nacional.

Contrato: Lo que se habló con los directivos no es tan así, porque la Libertadores no termina en seis meses. El contrato está pensado en una temporada, dependiendo de cómo estemos como equipo. No voy a dejar pasar la oportunidad de jugar Copa. La cabeza es estar aquí todo el año.

Edwin Cardona: Tanto el presidente, como Sebas (Lopera) nos tuvieron paciencia con lo de Edwin. Estuve encima de él pendiente para que viniera. Lastimosamente, yo ya terminaba contrato y Edwin seguía vinculado a Xolos, y eso hacía que se complicaran las cosas. Soy consciente y estuve presente que Nacional hizo todo el esfuerzo para que se diera, pero ya había un acuerdo entre Xolos y Racing, que hacen que el jugador tome una decisión que no dependía de él. Al hacerse la partida de Edwin, ya quedaba solo, y ya me había comprometido con los directivos. Quería hacer un esfuerzo porque quiero que este equipo siempre tenga los mejores jugadores y por eso puse el nombre de Edwin sobre la mesa. Cuando él no pudo venir, lo menos era cumplir mi palabra y quedarme acá.

Posible regreso a China: En parte era mi preocupación porque no daban los tiempos. El campeonato empezaba muy temprano acá y en China están en vacaciones. Independientemente que no fuese a continuar, tenía que ir por demasiadas cosas y organizar bien mi salida. Esto se dio en un par de reuniones con el presidente y Sebas. Ir era más un protocolo para no salir mal. Es verdad que me deben un dinero, todo lo he hecho por mensajes. Les expliqué que era un sueño y que si iba, perdería mucho tiempo por los trámites y de irme estaría dos semanas en cuarentena. Gracias a Dios se hizo un acuerdo verbal y a mitad de año podría ir y volver.

¿Cuándo debutaría?: Llevo casi dos meses en vacaciones, después de mi último partido oficial en competencia. Apenas llevo una semana entrenando. La idea es estar lo más pronto posible a disposición del C.T. y que ellos decidan cuando puedo ser parte del equipo.