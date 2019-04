Gimnasia - Newell's, por la Copa de la Superliga: formaciones, día, hora y cómo verlo por TV en vivo

El Lobo recibirá a la Lepra en el partido de ida de la la llave que definirá el rival de Defensa y Justicia en octavos.

Se terminó la Superliga y llegó el momento del estreno de la flamante Copa de la Superliga. En uno de los duelos de la primera ronda se enfrentarán Gimnasia y , los dos equipos que arrancarán en el fondo de la tabla de los Promedios en la próxima temporada, que buscarán una alegría en el cierre de la actual campaña. En el Bosque se disputará el duelo de ida de una serie que definirá al rival de en los octavos de final.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE NEWELL'S

LA PROBABLE FORMACIÓN DE GIMNASIA

Héctor Bidoglio piensa en realizar dos variantes en relación al equipo que empató frente a en la última fecha del campeonato: en la defensa, Stefano Callegari ingresará por Fabricio Fontanini, que arrastra una molestia muscular hace varios partidos y será preservado, y en el ataque regresará Luis Leal por el juvenil Juan Manuel Requena. Los once que se perfilan:

Darío Ortiz piensa realizar dos variantes respecto a los once que vienen de ganarle a y la novedad es que Santiago Silva no será uno de los que ingrese: a pesar de que ya cumplió la suspensión, el uruguayo se quedará en el banco de suplentes a partir del muy buen nivel que vienen mostrando Horacio Tijanovich y Jan Hurtado. Los que sí regresarán a la titularidad son Víctor Ayala y Maximiliano Comba, que reemplazarán a Agustín Bolívar y Lautaro Chávez, respectivamente. Así, los once que se perfilan son Martín Arias; Oreja, Coronel, Piovi, Licht; Ayala; Comba, Faravelli, Mansilla, Tijanovich; Hurtado.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El partido se jugará esteen el estadio Juan Carmelo Zerillo, de La Plata, y con arbitraje de Néstor Pitana. La televisación será por TNT Sports, exclusiva para quienes hayan contratado el Pack Fútbol.