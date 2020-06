Gilberto Baires habla de su llegada al 11 Deportivo

El volante fichó con los fronterizos.

Gilberto Baires es una de las incoporaciones del técnico Juan Cortés Diéguez para el próximo torneo Apertura 2020. El volante proviene del Águila, pero ahora está enfocado en vestir los colores del tanque fronterizo.



“El entrenador se comunicó conmigo desde el inicio, me hizo saber de su confianza y eso me ayudó a decidirme. Esperamos que el grupo sea igual o mejor que el torneo anterior”, externó el mediocampista que también jugó con el Santa Tecla.



Sobre su equipo anterior, Baires se limitó a decir: “El Águila había formado un equipo para ser protagonista y con esa intención había tomado ese reto. Luego terminé contrato y la directiva tomó la decisión que no entraba en los planes aunque mi idea era continuar. Así es el fútbol”.