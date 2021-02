Gignac advierte tras su renovación con Tigres: "No me voy a tirar a la hamaca"

En un video a través de las redes sociales, el francés mandó un mensaje tras su renovación.

Tigres concretó la noticia en la que llevaba semanas trabajando, y pudo confirmar la renovación de André-Pierre Gignac por tres años más, asegurando la permanencia del francés en la Liga MX hasta sus 38 años.

A través de las redes sociales, los Felinos subieron una entrevista con el Bomboro, en la cual manda un mensaje para su fanaticada y una advertencia para los demás equipos del campeonato.

"Yo no me voy a tirar a la hamaca o me voy a acostar porque ya he renovado, al contrario; es un reto más, es una aventura más, es una historia más y quiero seguir construyendo algo adentro del club, de la institución", aseguró.

Gignac llegó a la institución Felina en 2015, sumando ya 147 goles entre todas las competencias. Una auténtica leyenda moderna del campeonato mexicano.