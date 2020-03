Giacone, tras la caída con Limón: "Hubo situaciones que nos perjudicaron"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Herediano despachó su enojo contra los árbitros, quienes a su juicio influyeron en el 0-1.

José Giacone se marchó el domingo muy disgustado del Estadio Eladio Rosabal Cordero, luego de que ver cómo su equipo caía 1-0 con Limón. De todas maneras, su enojo no tuvo que ver con el resultado sino, a su juicio, por la manera en que perdió Herediano.

"Hubo acciones de penal. Una clara contra Brayan Rojas que yo no sé por qué el árbitro que estaba al lado no la cobra. Hay cosas extrañas, porque hubo otra mano muy clara de Alexánder Espinoza en donde la bola iba directo al arco", protestó el ex técnico de Pérez Zeledón.

En la misma línea, Giacone ahondó: "Hubo situaciones que nos perjudicaron, simplemente y no es llorar ni nada, asumo la derrota y felicito a Limóm".

Esta sorpresiva derrota de El Team lo estanca en su persecución al líder Saprissa (a 7 unidades) y prolonga su racha negativa de partidos sin ganar.