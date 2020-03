Giacone tras el empate con Alajuelense: "El resultado no refleja lo que pasó en la cancha"

El entrenador de Herediano cree que el equipo florense mereció quedarse con el triunfo en el Estadio Rosabal Cordero.

Herediano y Liga Deportiva Alajuelense comparten el segundo lugar del Torneo Clausura 2020 después de empatar 3-3 en el Estadio Rosabal Cordero. José Giacone, entrenador del equipo florense, no quedó conforme con el resultado y aseguró que merecieron la victoria.

"Creo que desde que llegué a Herediano no había generado tantas ocasiones de gol en un partido, Mauricio Vargas fue la figura. El resultado no refleja lo que pasó en la cancha en cuanto a la superioridad que mostramos. Alajuelense no nos perdonó en las pocas ocasiones que nos equivocamos", declaró el técnico en conferencia de prensa.

Y agregó: "No estamos contentos con el resultado, pero sí con lo que mostró el equipo, tuvimos mucho coraje, estoy muy orgulloso de mis jugadores".

Más equipos

Herediano mantiene el invicto en el Clausura, pero eso no le importa a Giacone, que piensa en otras metas. "No pensamos en eso, vamos partido a partido en busca de los objetivos", concluyó el DT.