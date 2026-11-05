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Conference League
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Coliseum
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Getafe vs. Brighton, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Getafe vs Brighton
Getafe
Brighton
Conference League

El Getafe se enfrenta al Brighton en la Conference League. Pero ¿quién televisa o retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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  • Accede a la cadena oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de emisión.
  • Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Getafe vs. Brighton: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Coliseum

El partido entre el Getafe y el Brighton comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Getafe vs. Brighton hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre el Getafe y el Brighton se emite en directo por RTL+. Allí podrás seguir el encuentro en streaming.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Getafe y el Brighton?

El Getafe llega a este partido con un balance dispar: en sus últimos cinco encuentros oficiales sumó dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria liguera por 3-1 ante el Sevilla FC. Antes sufrió una contundente derrota por 0-4 frente al Athletic de Bilbao y cayó por 2-5 ante el FC Lugano en la Conference League. En total, el equipo de Bordalás marcó once goles y encajó doce en esos cinco partidos.

El Brighton atraviesa un buen momento y ganó tres de sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Manchester City en la Premier League. Antes goleó al Crystal Palace por 5-0. Perdió por 0-2 contra el Liverpool y empató sin goles frente al FK Jablonec en la Conference League. En total, el equipo marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

GET

GET - Formulario

RAY
D1-1
LUG
L2-5
ATH
L4-0
UBL
W2-3
SEV
W3-1
Gol marcado (encajado)
9/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BHA

BHA - Formulario

CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
MCI
L2-2
MCI
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Getafe vs. Brighton: alineaciones

Getafe contra Brighton alineaciones

4-2-3-1
Getafe crest
Getafe
GET
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-3-3
D. SoriaD. SoriaJ. MojicaJ. MojicaDjeneDjeneKikoKikoS. BoselliS. BoselliM. SatrianoM. SatrianoA. GarciaA. GarciaR. TerratsR. TerratsN. GudeljN. GudeljO. MangalaO. MangalaI. AzonI. AzonB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkCostinhaCostinhaM. SvobodaM. SvobodaJ. HadjamJ. HadjamY. AyariY. AyariO. BoscagliO. BoscagliP. GrossP. GrossJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodM. YalcouyeM. YalcouyeG. RutterG. Rutter
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Getafe

Once inicial

Brighton

Suplentes

Manager

  • P. Bordalas
  • Fabian Hürzeler

Getafe vs. Brighton: estado de forma

GET

GET - Formulario

RAY
D1-1
LUG
L2-5
ATH
L4-0
UBL
W2-3
SEV
W3-1
Gol marcado (encajado)
9/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BHA

BHA - Formulario

CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
MCI
L2-2
MCI
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Getafe vs. Brighton: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

GetafeEmpateBrighton
1
0
1
Amistosos
Getafe badge
Getafe
GET
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Amistosos
Getafe badge
Getafe
GET
0
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

Getafe vs. Brighton: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321041+37
W
D
W
2
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
D
W
W
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
5
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
6
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
7
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
9
AjaxAjaxAJX
320163+36
W
W
L
10
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
15
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
16
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
17
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
311136-34
D
L
D
18
ThunThunTHU
310232+13
W
L
L
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
31023303
L
W
L
20
AtalantaAtalantaATA
310234-13
D
L
W
21
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
310225-33
W
L
L
22
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
23
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
24
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
25
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
28
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
301246-21
L
D
L
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
31
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
32
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301225-31
L
L
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
L
L
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
L
L
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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