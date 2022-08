Getafe, Cádiz y Mallorca se interesan en Paul Akouokou y el Betis fija su salida en 5 millones

La opción de salir cedido no se contempla en Heliópolis y solo verían con buenos ojos una venta.

La situación del Real Betis sigue siendo delicada de cara a la inscripción de los fichajes y jugadores renovados la temporada pasada, y liberar espacio en la plantilla sigue siendo una de las grandes preocupaciones para los dirigentes verdiblancos. La salida se jugadores sigue siendo inevitable independientemente de la activación de las palancas económicas que desde el club se estudian. Se analizan cuestiones contractuales, salariales, demarcaciones y posibles sustituciones. Pero no todo cuadra. Según ha podido saber "Goal.com", diferentes equipos han preguntado por la situación de Paul Akouokou, jugador al que el Betis le ha ofrecido una renovación que al medio no ha terminado de convencer. Getafe, Cádiz o Mallorca han sondeado su posible cesión, pero desde el Betis solo se plantean una venta del costamarfileño que termina contrato en 2024. La opción de salir cedido no se contempla en Heliópolis y solo verían con buenos ojos una venta que rondase los 5 millones de euros, una cantidad que ha echado para atrás cualquier tentativa de una posible operación. Por tanto, si nada cambia en este sentido, Paul seguirá vistiendo la camiseta bética.

El medio no es titular en el equipo de Pellegrini, pero el técnico chileno ha apostado por él para darle descanso a Guido Rodríguez en los diferentes turnos de rotaciones. Tiene confianza plena en las cualidades del centrocampista y no querría que saliera, menos aún sin tener la posibilidad de encontrar un remplazo para el hueco que dejaría. Y es que esa ha sido una de las premisas que Pellegrini siempre le ha trasmitido a la entidad y uno de los secretos para mantener la competitividad de la plantilla, tener alternativas para cada demarcación. Hay varios ejemplos que demuestran el pensar del entrenador, como la llegada de Bellerín el año pasado cuando se lesionó Sabaly o como ha contribuido para que Álex Moreno tomase la decisión de quedarse y no saliera para la Premier. La salida del lateral suponía también un serio inconveniente a pocos días de la llegada del primer partido de Liga, de ahí que mantuviera igualmente una charla con el defensa, que finalmente ha permanecido bajo la disciplina del conjunto de las Trece Barras.

El Betis ya ha inscrito a Loren y Dani Martín, y la salida de Bartra le dará para poder realizar alguna más y solucionar un momento más que delicado que actualmente está viviendo. Luiz Henrique, Luiz Felipe, Willian José, Bravo, Joaquín y Guardado aún no están a disposición del entrenador para el partido ante el Elche de próximo lunes, y se espera poder inscribir a algunos para que el técnico tenga más alternativas a la hora de realizar una alineación. Ahora solo dispone de 17 jugadores que figuran en la web oficial de LaLiga más los tres futbolistas con ficha del filial, Miranda, Rodri y Rober.

Manolo Nieto