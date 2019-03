Gerson Mayén sobre los nuevos convocados: “Nos dan un plus”

El jugador de Santa Tecla habló en la previa del partido contra Guatemala.

Mayén es uno de los rostros conocidos de la Selecta. El volante creativo fue convocado para disputar el amistoso de este miércoles 6 de marzo vs Guatemala en el Banc of California Stadium. Antes de viajar a Los Ángeles habló con los medios de comunicación.

“El profe (Carlos de los Cobos) mantiene siempre la misma idea. No cambia mucho. Los nuevos que se han incorporado creo que nos dan un plus. Los legionarios que no han venido pues espero estén pronto. La verdad necesitamos de todos y ya será decisión técnica si los convocan o no”, expresó Mayén en primer lugar.

“La verdad no sabemos mucho (de Guatemala), ya que dejó de jugar por un buen rato. Ahora (ayer) creo que en la noche o ya mañana (hoy) miraremos vídeo, analizar al rival porque también es importante ver como juega. Lo más importante va a ser cómo jugamos nosotros”.