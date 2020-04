Gerson Mayén: “Se fue la base de Santa Tecla”

El volante salvadoreño lamenta la salida de varios elementos claves de los periquitos.

Gerson Mayén juega en el Cobán Imperial de Guatemala, quien fue llevado a ese equipo por Jorge Rodríguez, pero el técnico, ahora con FAS, tuvo que salir por los malos resultados, pero el volante aún sigue dentro del equipo chapín.

Desde Guatemala, Mayén analizó las bajas que ha tenido el Santa Tecla en las últimas semanas, lideradas por Ricardinho y Bryan Tamacas. Con muchos de ellos fue compañero en los torneos que se vistió de verde.

“Se fue la base de Santa Tecla. Solo quedan unos cuantos jugadores. No sé qué está pasando en la institución. Me siento mal por lo que está sucediendo. Uno le toma cariño al equipo. Creo que esta directiva que está ahora no quiere invertir en jugadores. Por eso se han ido estos jugadores de los que hablamos antes. Capaz les querían bajar el sueldo”, destacó el volante creativo.