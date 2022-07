Germán Portanova, entrenador de la Selección femenina de Argentina: el rol de las mujeres en el fútbol, la Copa América y su legado

El seleccionador argentino sueña con la clasificación al Mundial y con hacer un buen papel en el certamen.

Germán Portanova es un agradecido de sus desafíos, hizo inferiores en Vélez, jugó en Tristán Suárez, Chacarita, llegó a Cerro Porteño, pasó por Chile y estuvo ocho años en torneos regionales en Italia. Cuando volvió a Argentina, trabajó en una fábrica de zapatos hasta que lo llamaron para entrenar a la UAI, un año después lo convocaron para ser la cabeza de la Selección Argentina femenina, lugar que aprecia por las ganas de aprender de él y sus dirigidas.

Hoy se prepara para la Copa América que comienza el 8 de julio en Colombia y que será su primer gran compromiso con la celeste y blanca. El grupo no es nada fácil, Brasil, Uruguay, Venezuela y Perú serán los obstáculos a vencer en principio para soñar con la clasificación al próximo Mundial y, por qué no, con el título.

LA LISTA DE JUGADORAS PARA LA COPA AMÉRICA FEMENINA 2022

En junio se cumplió un año desde que asumiste como entrenador de Selección, ¿hiciste algún balance de cómo fue este año de trabajo?

Sí, siempre estamos haciendo balances y somos bastante autocríticos sobre lo que se realizó. Los puntos que quisimos en nuestros comienzos los fuimos logrando, como hacer todas las fechas FIFA, jugar con Selecciones que están en escalones más arriba para saber dónde estábamos y estamos, recorrer parte del país para conocer jugadoras, hablar con los cuerpos técnicos, saber cómo viene nuestro fútbol femenino, ver realidades porque uno muchas veces se pone a hablar desde el lugar de uno o desde el lugar que le tocó y tal vez, hay clubes que no tienen tales herramientas para desarrollar.

¿Qué creés que es lo que más se te criticó en este año de trabajo?

Creo que esto me agarra en la edad justa donde tomo las críticas constructivas porque estamos abiertos a mejorar y crecer como cuerpo técnico, como fútbol femenino en general porque tenemos mucho por mejorar. La crítica sobre mí la tomo, la escucho pero estamos convencidos de una idea y creo que lo que más se me criticó fue el no convocar antes a Estefi… Muchas veces no se puede tener la coherencia justa pero yo fui coherente con lo que fui diciendo por lo menos, dentro de lo futbolístico, nunca estuvo en discusión. Siempre dije que lo importante es el grupo pero obviamente, no quiero decir que Estefi es una mala persona; dije que el grupo tenía que consolidarse y que había personas, cuando yo asumí, afuera de ese grupo y quería ver la forma de cómo entrar. Eso tomó su tiempo, es el día a día, no logramos una totalidad de algo pero lo vamos llevando bastante bien. Ese plan que tuve se fue dando, capaz que lo tenía en la segunda o tercera fecha FIFA pero fueron sucediendo cosas que nos fueron diciendo que el momento indicado era contra Chile.

Sos un entrenador muy activo en redes sociales, ¿te quedás con algo de lo que leés ahí?

Antes no era muy activo en las redes pero después entendí que en el fútbol femenino, es importante la difusión y tuve ahí un cambio en mi vida laboral porque la vida privada, eso es. Quería aclarar eso.

ESTEFANÍA BANINI Y FLORENCIA QUIÑONES

¿Cómo viste el rendimiento de Estefi frente a Chile?

Vi bien al equipo, estuve bastante contento con algunas situaciones de juego, tenemos que seguir mejorando pero creo que es el camino. Creo que le da juego al equipo, estoy muy entusiasmado con ella dentro del equipo… Obviamente hay muchas cosas por hablar, está también esta seguidilla de partidos donde tenemos que ser inteligentes y poner las jugadoras que estén mejor descansadas para poder hacer lo que queremos.

¿Qué balance hacés del Sudamericano Sub20? ¿Qué creés que le faltó a Argentina para clasificar?

Creo que nos faltó trabajo, hay jugadoras muy buenas y Argentina compitió bien. Este grupo, hace dos años, jugó contra Colombia -cuando fue Sub17- y perdió 5-0, otro resultado abultado. Nosotros salimos 0-0 con un partido bien parejo; ellas como jugadoras siempre rápidas y con competencia pero, nuestras futbolistas compitieron bien. A nosotros nos falta competencia a edades tempranas, creo que se va mejorando muchísimo. Queremos inculcarles eso a los cuerpos técnicos, no creo que Colombia o Venezuela tengan un trabajo más serio que el nuestro pasa que ellas vienen con esa genética y nosotros, para suplir eso, tenemos que trabajar todo esto que te vengo diciendo. Todo eso ayuda a la formación de la jugadora.

¿Cómo se planifica?

De esta fecha FIFA y de la Sub20 se fue hablando de que hacía mucho que no ganaba la Selección y la verdad es que, no nos preocupa y tampoco veo que les preocupe a las chicas, eso está bueno. Nosotros decidimos ir a jugar con Brasil, con Colombia, México y allá; no es lo mismo jugar acá que allá y la verdad que a prueba y error. Y, ante el error, sabiendo que los vamos a cometer, no bajamos la cabeza sino capitalizar e ir para adelante. Creemos que también buscando una idea constante, hemos tratado de protagonizar, hemos jugado, hemos hecho todo para en la Copa América poder tomar la mejor decisión dentro de la cancha.

¿Pensás que hubiese estado bueno tener un cuerpo técnico para la Sub20 o te sentías cómodo con este doble rol?

Lo hablé con Jorge Barrios (presidente de la Comisión de Fútbol Femenino de AFA), creo que se superpuso la competencia. Tal vez, como algo ideal, podría ser que cada división tenga su CT pero la verdad nos gustó la idea. Seguir las jugadoras y entrenarlas para nosotros es muy bueno, sabemos en qué punto están y el nivel en el que vienen. Hubo jugadoras que nos sorprendieron gratamente. Creemos que se compitió bien nos faltó más profundidad a la hora de llegar con gente a los ataques con Venezuela, que era el último partido… también, la seguidilla, jugar cada dos días era una incertidumbre al no saber cómo iban a llegar en lo físico y muchas veces, si querés presionar, los retrocesos complican por esas seguidillas. Pero es algo que tenemos que mejorar, la competencia es lo más lindo que puede suceder.

Flor Quiñones es la única mujer que integra uno de los CTs de la Selección, ¿creés que tiene que haber más mujeres, que tiene que ver con una cuestión de procesos?

Sí, creo que la mujer tiene mucha capacidad para cualquier rol. No tengo la menor duda, es más, si se prepara como el hombre puede cumplir cualquier rol, La verdad es que nos apoyamos bastante en las mujeres que hemos tenido a lo largo de nuestro trabajo, carrera y ahora con Flor, intentamos que se sienta cómoda. Le preguntamos en todo momento y que comience a hacer trabajos en los entrenamientos, conmigo, de alguna manera ir formándola; hace poco fue jugadora y entiendo que ese cambio no es fácil. Creo que encontrar el grupo de Cristian y el mio, ayudarla para que se sienta cada vez más entrenadora, va a ayudar mucho.

Después, en cuanto a la mujer en sí, conozco un montón de entrenadoras que se están preparando para ser mejores y creo que van a cumplir muy bien ese rol.

HISTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LA COPA AMÉRICA FEMENINA

RECLAMOS, ESTRATEGIA Y CONVOCATORIAS

Hay un cierto reclamo de que Argentina tiene que atacar más, ¿sentís que sigue costando ese proceso, ese cambio?

Dentro de lo que entrenamos y proponemos, todo es distinto a lo de antes pero eso no quiere decir que por momentos tengamos que cerrarnos porque muchos lo hacen. Son momentos del partido, si queremos tener mayor porcentaje en presionar alto, queremos protagonizar y tener la pelota. Creo que estos dos partidos con Chile fueron buenos, en ese aspecto; nos faltó, capaz, profundidad pero creo que en la tenencia y funcionamiento estuvimos bastante bien.

¿Hay más jugadoras como Miriam Mayorga que no se desempeñen en la misma posición en la Selección que en su club?

Miriam es una jugadora que conocemos hace mucho, me acuerdo en una final de UAI contra Boca en donde jugó de seis. Después, Romi Núñez a quien a veces la ponemos de siete o tres, es una jugadora que puede jugar de cualquier cosa. Creemos en varias, como en Larro de derecha, Flor también lo puede hacer… con Colombia jugó de nueve y la verdad es que en eso, trabajamos y vamos para adelante. Hay una buena conexión y me gusta mucho eso de las jugadoras, que sientan la camiseta y que por la camiseta se dejen un montón de berretines atrás.

¿Cuál fue el mejor partido de Argentina? ¿Cuál fue el peor? ¿Por qué?

Creo que los mejores fueron los que pudimos jugar de igual a igual, que es lo que queremos; es decir, Chile y Ecuador. Salvando la distancia de la altura y la lluvia torrencial, que implica no pude jugar tanto pero creo ahí estuvieron los cuatro mejores partidos.

Con Brasil primero jugamos bastante bien, recuerdo que hasta la técnica nos felicitó por cómo estuvimos con la pelota y eso nos deja tranquilos en lo laboral pero hay una mezcla de querer jugar bien, querer posicionarnos distinto dentro de la cancha pero también de ganar y trascender. Creo que toda esta difusión, fuerza y lucha que han tenido las jugadoras, la han alcanzado a través de sus logros… como clasificar al Mundial, por ejemplo. Todo lo que han logrado fue increíble. Y ahora, bueno, la tenemos difícil porque todas las selecciones están haciendo fecha FIFA.

Antes tal vez venía alguien de una provincia -estando libre- y jugando bastante bien, y llegaba a la Mayor para jugar de titular; ahora hemos hecho pruebas para Sub20 y notamos que algunas jugadoras no pueden soportar la seguidilla de entrenamientos, eso ha cambiado muchísimo. Tal vez por recursos, por situaciones y realidades… hemos notado que tuvimos que bajar un poco las cargas de los entrenamientos.

El día de mañana las pruebas serán masivas…

¿Cómo conformás una lista de convocatoria para fecha FIFA?

Seguimos todo, absolutamente. Desde la jugadora, los minutos que juega a partir de la última fecha FIFA, cómo se va sintiendo, por qué salió, le preguntamos. Hablamos con los CTs de afuera y los de acá. Analizamos el momento de la jugadora, no el rival. Dentro de lo que nosotros vemos como equipo, quizás hay una jugadora que juega bien y no la convocamos porque seguramente no la vemos dentro porque la Selección es… selectiva. Tratamos de estar en todos los detalles. Siempre nos quedamos con muchas más ganas de seguir trabajando como en esos días de fecha FIFA, de seguir compitiendo porque a partir de ahí se ven un montón de cosas.

Tenemos que ser un equipo que pueda decidir lo mejor en el momento indicado del partido.

Nosotros queríamos jugar contra todas las adversidades y también las alegrías, como el público que es lo más lindo que nos ha tocado. Jugar con mucha gente está bueno. Nosotros observamos el rival y le vamos indicando algunos detalles de lo que vemos para jugar pero siempre hay plan b en lo que pueda suceder. Nos tomamos mucho tiempo para estudiar al rival pero hago mucho hincapié en no perder nuestra esencia porque venimos con ese paso de querer jugar mejor. Lo importante es que las futbolistas están predispuestas a jugar mejor.

No tuvimos “EL partido” pero sí momentos, como los de Brasil en el primer partido que fueron muy buenos; con ese rival presionándonos alto y saliendo igual. El gol de Flor fue muy bueno.

Después, con Chile en los dos partidos hubo momentos en los que se salió muy bien con movimientos, si bien nos faltó profundidad hubo buenas jugadas. Lo mismo en el segundo partido con Ecuador, los primeros cinco minutos fueron muy buenos, con grandes toques y después tuvimos adversidades como en México con el arbitraje. Volvimos a ver ese partido varias veces con tres posiciones adelantadas, el penal que no fue… era demasiado. Y el carácter de las chicas porque a los pocos días jugar con Chivas y con gente, jugaron de igual a igual. Después de ese resultado feo, salir y jugar para ganarlo en un estadio tan lindo les creó carácter. Tenemos buen carácter y están acostumbradas a defender bien, llegaron al Mundial así y tenemos que incorporar atacar más, jugar más adelante y protagonizar.

COPA AMÉRICA Y LEGADO

¿Aportan datos las jugadoras, considerando que muchas veces son compañeras de sus rivales?

Les preguntamos absolutamente todo, no les damos tiempo a que nos digan. Tenemos información por redes y un equipo muy bueno también para saber todo. Son detalles. Pero esa parte se la dejo más a ellos porque nosotros podemos ver un montón de detalles de otras selecciones pero si nosotros jugamos bien, tenemos mucho porcentaje de ganar y tenemos que enfocarnos en nuestro juego y en nuestra esencia. Es fútbol y nosotros tenemos mucha fe en nuestro trabajo y nuestras armas.

¿Qué tiene que mejorar Argentina para llegar mejor a la Copa América?

No tenemos que perder lo bueno que, en resumen, es defender bien. El funcionamiento es primordial, esencial porque ese es el cimiento. Podemos jugar bien o mal, perder, pero con un funcionamiento siempre… eso tenemos que mejorar. Estos días de junio más la fecha FIFA nos van a venir muy bien para conocernos aún más. Nosotros hace un año estamos y atravesamos mucho pero siempre nos falta algo para el funcionamiento… Ver los errores, también. Ese convencimiento más el funcionamiento, creo que es en lo que tenemos que trabajar para ser aún más fuertes.

Sobre lo futbolístico podemos hablar con cualquier cuerpo técnico y preguntarles cómo ven la Selección pero bien, con la verdad, que sea constructiva la charla. Eso queremos. Nosotros fuimos a todos los clubes y la primera vez -por la Pandemia- que invitamos a algunos clubes en donde creemos que van a estar las jugadoras a las que vamos a convocar, fue hace poco y hubo buena predisposición. La charla fue muy constructiva, hablamos de la colaboración que vamos a pedirles a los clubes, sabiendo que las vamos a cuidar. Seguramente seguimos la semana del club. En el fútbol se gana, se pierde, se es exitoso o no con cualquier sistema y de cualquier forma. No podemos ser tan meticulosos sobre “esta es la idea” pero sí se habló del trabajo de fuerza en donde nosotros sí vemos, dentro de la competencia internacional, que hay mucha diferencia con el ámbito local.

¿Qué expectativas tenés con los rivales que le tocó a Argentina?

Son rivales difíciles, vienen trabajando bien. No va a ser como otras Copas América donde Argentina estuvo dos años sin hacer nada. Las jugadoras en sí, dentro de la fecha FIFA, unen, ven, corrigen… vemos que todas las selecciones lo han hecho.

Uruguay ha crecido un montón, tiene jugadoras interesantes; con ellas tenemos que tener una cabeza muy firme desde la segunda pelota -que ellas proponen- en el pique, la velocidad, la atención. A la hora de generar juego, ellas siempre proponen pelotazo pero nosotros vamos a intentar hacer nuestros juegos y trabajar con cada detalles para ser precavidas en cada circunstancia. Siempre con nuestro juego.

Venezuela, es otro equipo, con jugadoras con más jerarquía, con muy buen ataque y también con sus falencias… donde creemos que podemos atacar. Va a ser un partido muy bueno.

Perú, con un funcionamiento bueno, trata de jugar el balón casi siempre con mucha atención a lo que es la selección y con respeto. Tenemos que ir a jugarlo con nuestras armas, en eso creemos.

Y con Brasil, Dios quiera que podamos dar el famoso “batacazo”, es lo que todos quieren. Fui notando en la competencia que cuando viene Brasil ya las ven primeras y queremos romper eso, creo que lo podemos hacer. Tiene que salir un partido perfecto donde nos salgan las cosas que queremos y trabajamos. Pero tenemos mucha fe.

Me cuesta diferenciar, compartir un asado con amigos porque no estoy con la cabeza para poder relajarme tanto.

¿Qué legado te gustaría dejar en esta Selección?

Eso es lo que uno busca: dejar un sello. El sello desde la formación, el buen trato, el convencimiento de una idea… de que se diga “así juega Germán”. Buscar que el grupo sea unido, buscar un funcionamiento dentro de la cancha y un compañerismo único; por eso creo es fútbol y si se logra eso, podemos llegar muy lejos. Las jugadoras tienen la capacidad y el talento para poder hacerlo, si trabajamos bien y Dios quiere que salga como queremos, vamos a cumplir el sueño. Siempre se sueña en grande que es ganar la Copa, ganarle a Brasil pero llegar a clasificar a un Mundial sería también espectacular… porque seguiríamos compitiendo con selecciones mejores y nos daría impulso e ir inculcando cierto trabajo físico para poder darles mejor preparación y jugarle de igual a igual a cualquier Selección.

A veces se me cruza por la cabeza ser campeones y me agarra escalofrío porque puede suceder. Todo indica por porcentaje y estadísticas que Brasil puede estar más cerca pero nosotros venimos trabajando y creemos mucho en el momento, del convencimiento, en el funcionamiento… y quien mejor defienda va a ganar. Todas las selecciones tienen muy buen ataque, como nosotros. Los procesos y las transiciones van a ser fundamentales en la Copa.

Tratamos de no molestar tanto a las jugadoras cuando están con sus clubes, sí se genera ansiedad y bueno, se está aproximando el tiempo, creemos en el trabajo de todo junio con todas unidas y convencidas en el funcionamiento y vamos a ir con todo por la Copa América.