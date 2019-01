Gerardo Martino, el indicado para sortear la presión de la Selección mexicana

El Tata pasó por una situación similar en Argentina y Barcelona, por lo que está capacitado para aguantar la exigencia en esta nueva aventura.

Cuando la Federación Mexicana de Futbol se encontraba en la búsqueda del sucesor de Juan Carlos Osorio, Yon de Luisa dijo que manejaban una lista de 24 candidatos . Desde entonces, muchos nombres salieron a relucir en la prensa local; sin embargo, ninguno con la trayectoria y la experiencia de Gerardo Martino , el elegido para conducir los destinos del Tri de cara al Mundial Qatar 2022 .

El Tata cuenta con un historial repleto de éxitos . Tiene experiencia a nivel internacional. Sabe lo que es dirigir a los mejores jugadores del mundo, potenciar el crecimiento de jóvenes talentos y, en la mayoría de los casos, se fue ganando. Pero, al margen de todo esto, lo más importante es su capacidad para manejar las situaciones de presión . Algo que tendrá que poner en práctica con el Tri.

El banquillo de la Selección mexicana es uno de los más complicados. Y es que las expectativas son demasiadas altas, aun cuando el equipo viene haciendo lo mismo en cada Mundial. Osorio lo vivió en carne propia: pese a que corearon su nombre tras la victoria ante Alemania, pocas semanas antes lo abuchearon en la despedida del Estadio Azteca . Cansado de esto, se marchó a Paraguay .

Martino pasó por una situación similar cuando dirigió a Argentina , donde se cuestiona hasta el más mínimo detalle. Lo mismo en Barcelona, equipo que todos los días es noticia por tratarse de uno de los más importantes del Viejo Continente. Pese a ello, el director técnico argentino siempre mantuvo la calma y tuvo la personalidad necesaria para manejar las presiones de la prensa y los aficionados.

En Atlanta no sólo pudo escapar de la constante exigencia, sino también volver a sus raíces: potenciar el crecimiento de jóvenes promesas en lugar de estar supervisando a estrellas contrastadas, como Lionel Messi, Luis Suárez o Gonzalo Higuaín. Y esa oportunidad también la tendrá en México, donde podrá establecer planes a largo plazo con talentos como Hirving Lozano y Diego Lainez .

Pero, además de esto, en Estados Unidos tuvo un importante proceso de aprendizaje. Y es que el Tata está dispuesto a adaptarse a lo que necesita el equipo . En Atlanta, por ejemplo, muchas veces renunció a la posesión para apostar por un juego directo con Josef Martínez. Con el paso del tiempo, Martino aceptó que la prioridad era atacar los puntos débiles del rival y no implementar su modelo.

A pesar de todo lo que ha conseguido como director técnico, puede que Martino no sea la opción más popular entre los aficionados de la Selección mexicana. Le gusta hablar sobre la táctica del equipo, aunque no estan obsesivo como Osorio. Los jugadores juegan como él, pero no es tan excéntrico como Miguel Herrera. Sea como sea, las críticas van a llegar. Pero no es algo nuevo para él.