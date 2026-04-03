Gerard: Los mejores clubes de Arabia Saudí podrían competir en la Premier League

El exfutbolista inglés Steven Gerrard considera que los clubes saudíes que ocupan los primeros puestos de la clasificación podrían competir sin problemas en una liga de la talla de la Premier League.

Gerard ya había dirigido al Al-Ittihad durante una temporada y media antes de que se rescindiera su contrato, debido a los malos resultados en la Liga Roshen.

Gerrard declaró en el programa «Over Lap»: «La Liga Roshen no es tan fácil como algunos piensan, es muy competitiva y cuenta con un magnífico grupo de estrellas».

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Y añadió: «Desde mi punto de vista, los clubes punteros de la Liga Roshen podrían competir fácilmente en la Premier League, porque estamos hablando de grandes jugadores de la talla de Karim Benzema y Aleksandar Mitrović, el exjugador del Al-Hilal».

Y continuó: «Hay un plan por parte de los responsables del fútbol saudí, que es elevar el nivel deportivo mediante el contacto de todos los jugadores con estrellas como Ronaldo y Benzema».

Y concluyó: «Si se sigue trabajando al mismo nivel, la selección saudí llegará a lo más alto en el Mundial de 2034».