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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Gerard culpa a dos jugadores del Liverpool tras la derrota ante el París

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Liga de Campeones
I. Konate
S. Gerrard
G. Mamardashvili
Francia
Inglaterra
Georgia

La leyenda de los Reds critica al Liverpool y elogia al París Saint-Germain

La leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, criticó a dos estrellas de su equipo tras perder contra el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

El Liverpool perdió 2-0 ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

La vuelta se jugará el martes en Anfield; el ganador se medirá al vencedor del Real Madrid-Bayern Múnich.

Gerrard culpó al defensa francés Ibrahima Konaté del primer gol, obra de Désiré Doué en el minuto 11.

Leer también: Slott justifica la exclusión de Salah ante el París: «Queríamos seguir vivos»

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En TNT Sports afirmó: «Podría haber hecho más en el duelo con Doué, pero el PSG les sacó de quicio».

Y añadió, según recoge el diario «Mirror»: «Konaté tenía que haber rendido mejor para ganar su duelo. Mira la línea defensiva ahora, está totalmente descoordinada».

Y añadió: «Una vez más, ellos (los jugadores del París) llegan al balón con rapidez y hay suficientes jugadores. No se quedan de brazos cruzados, sino que se mueven a su alrededor».

Además, se preguntó si el portero Mamardashvili debería haber estado más cerca de su línea para poder desviar el balón.

Para Gérard, el georgiano estaba demasiado adelantado: «Quizá podría haberse quedado un poco más atrás; no había razón para que estuviera tan adelantado».

Y concluyó: «Es una pena, y suena duro, pero si lo vemos desde otra perspectiva, tal vez podría haberse colocado un poco más atrás y desviar el balón por encima del larguero».

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