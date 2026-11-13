Cómo ver el Georgia contra Hungría con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Georgia recibe a Hungría en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis, en el grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Ramaz Svanadze buscará recuperarse tras una racha difícil en la competición, mientras que la Hungría de Marco Rossi llega en un buen momento y con aspiraciones de ascenso.

A Georgia le ha costado encontrar regularidad en esta edición de la Liga de Naciones. Solo ha sumado un punto en sus últimos tres partidos del grupo, entre ellos la derrota por 1-0 ante Hungría en su enfrentamiento más reciente, en octubre.

Hungría, en cambio, ha encontrado su ritmo. El equipo de Rossi venció a Ucrania por 2-1 en su último partido y ha ganado tres de sus cuatro encuentros de la Liga de Naciones hasta ahora, lo que le sitúa segundo en la clasificación del grupo.

Para Georgia, este partido supone una oportunidad de poner fin a la mala racha. De vuelta en casa, en Tiflis, Svanadze necesitará que su equipo tenga más acierto de cara a portería que en las últimas semanas, después de quedarse sin marcar en tres de sus cuatro partidos más recientes.

Hungría no se tomará este partido a la ligera. Una victoria en Tiflis reforzaría su posición en el segundo puesto y mantendría el ascenso a su alcance de cara a la recta final de la fase de grupos.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Georgia contra Hungría, incluidos la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por streaming.

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