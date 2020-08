Gaspart: 'Irse por menos de 700 mde sería más vergonzoso que el 2-8'

El antiguo directivo del Barcelona habló sobre la posibilidad de que Lio salga del conjunto Blaugrana.

Joan Gaspart, expresidente del Futbol Club , rompió el silencio para hablar sobre el caso de Lionel Messi. El directivo sentenció que, de salir de esa manera, podría convertirse en una vergüenza mayor a la goleada del Bayern Munich en Champions League.

En las últimas horas, Goal reportó la posible salida de Messi del equipo. De acuerdo con nuestras fuentes, el jugador decidió no seguir más en el club tras la suma de fracasos del cuadro Blaugrana.

"Si Messi se va por menos de lo que vale su cláusula será más humillante que el 2-8. Y que no se olvide Messi de que el socio quiere más al Barça que al jugador", sentenció Gaspart sobre su caso.

Aunado a ello, el directivo aclaró que por temas contractuales el argentino no podrá salir a menos de que se pague su cláusula. "No se puede marchar. Se irá en 2021. Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás. Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero a que se vaya a por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador", concluyó.