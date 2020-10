Gary Medel y Claudio Bravo explotan contra la actuación del árbitro en el Uruguay vs Chile

Los dos símbolos de la Roja se vieron muy molestos a través de las redes sociales.

y protagonizaron la primera polémica de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que finalizó 2-1 a favor de los dirigidos por Óscar Washington Tabárez. Sin embargo, hubo una acción que manchó el partido y es imposible no mencionar.

El que está en el ojo del huracán es el árbitro Eber Aquino, que no sancionó un aparente penal sobre la Roja, derivando unos instantes después en el tanto definitivo cortesía de Maxi Gómez, que otorgó el triunfo a los charrúas en el último instante.

A través de las redes sociales no se hicieron esperar los reclamos por parte de distintas personalidades, entre ellas dos líderes de la Selección en la última época. Gary Medel y Claudio Bravo colocaron mensajes en los cuales mostraban su malestar por la decisión arbitral.

El Pitbull aseguró que no quería decir más para no meterse en problemas, pero sí señaló la falla del árbitro, considerando que el paraguayo no tomó una correcta determinación en la importante jugada que decidió el duelo.

Por su parte, el hoy portero del colocó diversos videos en los que mostraba las que consideraba fallas por parte de Aquino, igual buscando no explotar para evitarse futuras sanciones deportivas o económicas.

Vale la pena recordar que Rueda no pudo contar en su nómina con Medel y Bravo debido a lesiones. El mediocampista del debido a un problema en la rodilla, y el portero de 37 años una lesión en el gemelo.

Si cobras lo que todos vemos, te ponías 1-2 por delante si metes el penal en el min 90. Y matabas el partido. Con detalles como estos es imposible sumar.

Lamentable!!! pic.twitter.com/Jq3ZTKs6C6 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) October 9, 2020