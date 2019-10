Bale quiere salir del Real Madrid porque se siente maltratado por Zidane

Según AS, su exclusión ante el Brujas en Champions fue la gota que colmó el vaso de su paciencia

Gareth Bale se ha hartado y quiere salir del . Eso es lo que apunta el "Diario AS" en su portada. Una noticia que sorprende, porque ahora mismo la situación del galés no era ni mucho menos mala en el club blanco, pero al parecer, todo se ha detonado con la decisión de Zidane se dejarle en la grada ante el Brujas. Nadie sabe bien por qué, no tenía nada, no se sentía cansado, no necesitaba reparar fuerzas. Sin explicación ninguna, regresó al equipo titular ante el

Según Guillem Balagué, autor de la noticia en "AS", Bale está con rabia, confuso. Y viene de atrás. Estuvo a un paso de irse a , pero finalmente la negociación no cuajó. Eso sí, a diferencia de otros años, Bale no se siente respaldado por el cluby se siente enfadado con su situación con Zidane, como respuesta a la distancia y frialdad con la que le trata el entrenador.

Bale entiende que está rindiendo bien, que no merece el trato recibido y que el entrenador no está siendo justo con él. Dejarlo fuera del partido ante el Brujas ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por primera vez desde que llegara al Madrid en el verano del 2013, el galés quiere marcharse del club.