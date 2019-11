Gareth Bale: Entrena en solitario en Madrid, entrena con normalidad con Gales

El jugador galés no se ha entrenado con el grupo en Valdebebas desde que se lesionó; sin embargo, con su selección lo hace con normalidad

Gareth Bale sigue siendo uno de los grandes nombres de la actualidad del . El jugador galés sigue sin disputar un solo minuto con el cuadro blanco desde que se lesionara con su selección ante , en el último parón de selecciones.

Desde entonces, poco se ha sabido del estado del ex del . No se ha desvelado su parte médico por expreso deseo del 'expreso de Cardiff' y no se ha entrenado con el resto de sus compañeros desde que se produjo su lesión, solo se ha ejercitado en solitario en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

A pesar de ello, saca su otra cara cuando está con el equipo galés. Con su selección, Bale sí que se ha podido entrenar con total normalidad con el resto de sus compañeros, recuperando su ritmo habitual, algo que no ha hecho durante su estancia en las últimas semanas en la capital de .

Zidane, de hecho, contestó a esta situación cuando se le preguntó por la ausencia de uno de los jugadores más polémicos de la historia reciente del Real Madrid.

"No están disponibles, lesionados no están, no están disponibles para jugar, van a ir con la selección y luego tendrán cinco o seis días y se verá si están preparados para jugar o no, no es decisión técnica, no decido yo si están bien para entrenar con el equipo, todavía les falta algo", afirmó.

Nadie sabe cuando volverá a vestirse Bale la camiseta del Real Madrid. Es un auténtico misterio, pero mientras tanto, se puede disfrutar de él... con .