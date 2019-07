Gareca: "La Selección argentina la debe dirigir alguien que trabaje en el fútbol argentino"

El Tigre se refirió a la elección del técnico de la Albiceleste y aseguró que nunca tuvo contacto con la AFA para asumir el cargo.

Ricardo Gareca fue uno de los nombres que se manejaron cuando Argentina estaba en la búsqueda de un nuevo entrenador, pero él mismo se encargó de desmentir cualquier tipo de contacto con la AFA en ese sentido. Además, aseguró que debe asumir el cargo alguien que trabaje en el fútbol argentino.

"Debe ser alguien que trabaje en el fútbol argentino, que conozca el medio y la problemática de Sudamérica. Traer a uno que esté acostumbrado a la organización y programación que existe en Europa no sería lo ideal", declaró el Tigre en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "Cuando llegó Menotti, trabajaba en y lo mismo sucedió con Bilardo, quien estaba en Estudiantes”.

Sobre la posibilidad de haber asumido el cargo en después del Mundial, Gareca fue tajante: "No tuve ningún contacto. Hubo un espacio para poder ser tenido en cuenta, pero entendí que no era el elegido. El presidente de la AFA no se expresaba y quería tomarse su tiempo".

"Se decía que buscaban un hombre de experiencia y al mismo tiempo que los técnicos de 60 años ya éramos viejos. Se hablaba del problema económico por la deuda que había que pagarle a Sampaoli y decían que querían a Guardiola. Te das cuenta que se pierde todo de vista", añadió.

Por último, opinó sobre el trabajo de Lionel Scaloni. "Al final eligieron a alguien que no tenía experiencia previa, pero no invalida que haga bien las cosas. Hubo un gran trabajo en la . Estar al frente de un país es una responsabilidad muy grande", concluyó.