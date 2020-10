Gamero atribuye el mal momento de Millonarios a que: "La pelota no quiere entrar"

El entrenador de los Embajadores es consciente de que la falta de gol es el principal problema de sus dirigidos.

En este punto de la liga colombiana, en el que tiene 11 puntos, la única salida es ganar 19 de las 21 unidades que quedan en juego, es decir ganar seis partidos y empatar uno. En otras palabras: el cuadro azul está más que eliminado luego de la igualdad sin goles con Águilas Doradas.

“No nos quiere entrar el balón. Lo que se hace en la cancha no es el reflejo de lo que se ve en la tabla de posiciones. Los muchachos lucha, corren, mete, pero no ganamos. Millonarios ha mejorado mucho y creo que ahora solo nos queda salir a flote”, dijo Alberto Gamero luego del encuentro.

El DT sabe que la eliminación es un hecho y seguramente ya piensa en la próxima temporada, en que deberá hacer una buena lista de refuerzos si no quiere repetir lo malo que ha sido este año.

