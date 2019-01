Gallardo: "Volvimos a demostrar que, cuando estamos, bien somos un equipo realmente serio"

El Muñeco sacó pecho después de la goleada de River a Godoy Cruz. "Había que tener paciencia y saber que estábamos pasando por una transición", dijo.

Después de tres derrotas consecutivas en el 2019 -y todas en el estadio Monumental- River volvió a ser el River de Marcelo Gallardo. Y el técnico, que había pedido paciencia después de tres actuaciones realmente flojas, sacó pecho después de demostrar que (otra vez) tenía razón.

"Había que reaccionar y fue una muy buena manera, una buena postura del equipo. Después de un enero difícil para nosotros, volvimos a demostrar que, cuando estamos bien, somos un equipo realmente serio", dijo el entrenador del Millonario y recordó sus palabras tras las derrotas: "¿Qué cambió? Fluyó. No escondí nada, traté de ser honesto con lo que nos estaba pasando y nos iba a pasar. Había que tener paciencia y saber que estábamos pasando por una transición y afrontarla. Los resultados fueron los que no esperábamos, pero sabíamos que esa cara que mostramos no era la nuestra".

Eso sí, más allá de lo que esperaba de sus jugadores, Gallardo le pegó a la organización de la Superliga por el fixture de River. "Nos pusieron partidos postergados rapidamente y así todo nos callamos la boca, afrontamos y nos tocó perder", protestó.