Gallardo: "Parecería que somos un desastre y no somos un desastre"

Tras otra derrota de River y en la previa de la revancha con Palmeiras, el DT habló de todo: el ánimo del grupo, los errores de Armani y su futuro.

Enfático, enérgico, irascible, contundente. Visiblemente irritado por la atípica situación en la que se encuentra su equipo, pero híper convencido de las herramientas que tiene River para lograr la hazaña en . Si alguien puede creer es Marcelo Gallardo. "No tenemos tiempo para quedarnos en el bajón. Los que estén capacitados para salir de ese espacio de frustración, jugarán mañana".

"Parecería que somos un desastre y no somos un desastre. Somos un equipo que ha cometido errores en dos partidos y nos toca atravesar esta situación. No hay que entrar en esa desesperación o confusión que te haga pensar que sos un mal equipo que se le apagaron todas las luces y da ventaja por todos lados. Primero me tengo que sentar con mi equipo de trabajo y jugadores y decirles 'muchachos, nosotros somos otra cosa a lo que fuimos en estos dos partidos'".

"Tenemos que borrar lo que hemos hecho en estos dos últimos partidos y enfocarnos en lo que nos ha llevado hasta acá, sabiendo que no tenemos mucho margen de error: defender bien como equipo y atacar bien como equipo siendo efectivos".

"Tengo que salir lo más rápido posible de las frustraciones de la última semana. No hay mucho margen. En eso depositaremos nuestra energía".

"Hace 6 años y pico que estoy acá y he sabido convivir con situaciones favorables y desfavorables. Estoy en un club que exige y nos expone demasiado. En estos años aprendí a no comerme los elogios desmesurados que vienen cuando ganás".

"¿Qué están esperando que me vaya mal? Seguirán esperando. A mí no me va a dañar un resultado. A mucha gente no le gusta donde llegamos. No es crítica la situación. Es un partido que perdimos. El hincha de River se siente representado. Si no nos da, haremos el esfuerzo".

LOS ERRORES DE ARMANI

"No está ni en duda Franco Armani. Es un arquero de Selección. Comete errores como todos. Dependerá de su fortaleza mental para que pueda entrar a la cancha con la seguridad que nos dio siempre".

"Necesitamos gente fresca, física y mentalmente".

EL ENOJO CON MAIDANA Y EL EXABRUPTO "PAYASO"

"Creo que son enojos momentáneos que tenemos los entrenadores dentro del área de nuestro trabajo. Tienen que ver con situaciones de partido que no pasan de ahí. Sinceramente no tengo nada para decir en cuanto a la labor de los árbitros con relación a Maidana, que lo conozco hace tiempo. Simplemente me sacan algunas contestaciones o las formas. No me gustó su contestación, me sacó de mi lugar. A veces nos equivocamos también en eso. No tengo nada en contra de Hernán Maidana ni contra la terna arbitral. Es más, me pareció que Diego Abal manejó muy bien el partido".

CONTRATO

"No vine para hablar de mi continuidad. Cuando termine mi participación en esta haremos el análisis que hago siempre con mayor detenimiento basándome en lo que creo yo que me da razones para seguir o no seguir. Recién ahí hablaré con mi cabeza a ver cómo seguimos".

LA FALTA DE RECAMBIO DE RIVER

"Es lo que nos tocó. Tuvimos que asimilar esas salidas en un año difícil, no solamente para nosotros, para el mundo. Y yo no soy de los que andan abriendo los paraguas hablando de los que se fueron. Yo acepté esa posibilidad. Así y todo hemos sido competitivos y lo seguiremos siendo. Si no, me tendría que haber ido en ese momento, pero yo acepté esa realidad".

