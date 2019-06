Gallardo, recargado: "No quiero perpetuarme como técnico de River"

En la presentación de la segunda parte del libro que narra sus últimos años en River, el Muñeco se mostró orgulloso por lo que deja el equipo.

Marcelo Gallardo reescribió en los últimos años la historia grande de River y seguirá haciéndolo, aunque haya vuelto a dejar claro que su idea no es la de perpetuarse en el cargo de director técnico. En la presentación de la segunda parte del libro escrito por el periodista Diego Borinsky, "Gallardo recargado", el DT remarcó qué es lo más importante de su glorioso ciclo.

En una charla distendida, donde contó anécdotas que involucran a sus colaboradores y algunos hechos poco conocidos, como la vez en la que pensó en renunciar por no lograr que el equipo jugara como él deseaba, el Muñeco remarcó que "no pienso en mis logros personales porque siempre he creído que nadie va a estar por arriba del Club. Lo que me llena es que la gente se sienta representada por el equipo".

A la hora de hablar de los balances que realiza al final de cada año, aseguró que "no me gustaría que, por el solo hecho de ser el técnico que logró todo, tengan que soportarme. No me gustaría perpetuarme como DT de River".

Y el otro punto clave de la exposición de Gallardo fue la identificación: "siempre traté que los jugadores pudieran desarrollar la idea que me identifica. Y tiene que haber un convencimiento para hacer propia esa idea. Hoy se sostiene porque ya está instalada, es una forma de vivir, es gratificante identificarme con el juego", analizó.