Gallardo, al borde de las lágrimas: el contundente mensaje del DT de River tras la eliminación ante Palmeiras

El Muñeco no respondió preguntas en la conferencia de prensa y solo le habló a sus jugadores: "Mis futbolistas, me han han hecho sentir representado".

La victoria de River fue contundente y, en cualquier otro momento, hubiese sido una jornada de alegría plena. Pero no esta vez: el 2-0 en el Allianz Parque no alcanzó para dar vuelta el 3-0 que Palmeiras había conseguido en el Libertadores de América. La épica estuvo a un pasito, el Millonario hizo todo lo posible, pero no hubo caso. Un poquito errores en la definición y otro poco más grande el VAR le impidieron al conjunto de Marcelo Gallardo alcanzar otra final. Y, por eso, el Muñeco eligió bajar un mensaje para sus futbolistas en la conferencia de prensa en vez de contestar preguntas.

"El balance del año ya lo he hecho. No me voy a detener en el partido de hoy. Vengo a reconocer y a valorar a mi equipo y a mis futbolistas, que me han hecho sentir representado. Me han emocionado de la forma que jugaron, me siento orgulloso por la postura con la que enfrentaron el partido. Es una sensación plena la que tengo por la postura y las formas. No me queda más nada para decir, solo reconocerlos y agradecerles por lo que jugaron. Esto dignifica la profesión. Le deseo suerte a Palmeiras", sentenció el DT.