"Gales. Golf. Madrid" - El agente de Gareth Bale explica el significado de la polémica bandera

Jonathan Barnettel aseguró que la celebración del galés "iba destinada a los medios". "Es ridículo", dijo sobre las críticas que le caen.

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, ha salido al cruce de las críticas que le caen a su representado después de que el extremo de Cardiff celebrara con una polémica bandera la clasificación de a la próxima 2020.

"Gales. Golf. Madrid. En ese orden", rezaba la bandera con la que el jugador del festejaba junto a sus compañeros la clasificación del país británico a la cita continental del próximo año.

En ese sentido, Barnett aseguró a Talk Sport este jueves que "es más que rídiculo" que se le criticara tanto a Bale por su celebración. Y más tarde, en declaraciones para ESPN, el representante del futbolista de 30 años aseguró que esa bandera "iba destinada a los medios". Además, comentó que Bale "no está preocupado por las reacciones".

Antes del partido con Hungría, Bale había reconocido que se sentía mejor en el combinado nacional que en Real Madrid por estar con amigos , aunque la frase en la bandera era una referencia a críticas emitidas por Pedja Mijatovic en El Larguero el 28 de octubre: "Pienso que Gareth Bale es un chico muy particular, yo no le conozco particularmente, pero saco la conclusión de que lo es, por no decir muy raro. Yo creo que sus prioridades son su selección nacional, luego el golf y luego ya quizá piense en el Real Madrid ".

Así las cosas, tal y como dice Barnett, la bandera resulta una respuesta irónica ante las constantes críticas en un sector de los medios y afición madridista contra el delantero galés, aunque como era de esperarse ha causado enorme controversia en el entorno blanco.