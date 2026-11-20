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Galatasaray vs. Samsunspor: hora de inicio

Superlig - Jornada 12 21 nov 2026 - 08:00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray recibe a Samsunspor en el NEF Stadyumu de Estambul en un duelo de la Süper Lig. El líder parte como claro favorito y quiere ampliar su ventaja al frente de la clasificación.

Galatasaray atraviesa un momento de forma impresionante. Seis victorias consecutivas en partidos oficiales, entre ellas los triunfos ante VfB Stuttgart y Lille en la Champions League, reflejan el nivel del equipo de Okan Buruk. Con 28 puntos, Gala domina la clasificación sin oposición.

Samsunspor, por el contrario, está sumido en una profunda crisis. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga y viene de sufrir una goleada por 5-2 ante Istanbul Basaksehir. El equipo de Nenad Bjelica ocupa la penúltima posición y necesita puntos con urgencia.

El contraste entre ambos equipos difícilmente podría ser mayor. Galatasaray marca, presiona y gana; Samsunspor lucha, sencillamente, por mantenerse en la Süper Lig.

También hay temas de conversación fuera del campo: Ilkay Gündogan, que llegó libre a Galatasaray procedente de Manchester en septiembre de 2025, ha descartado marcharse en invierno pese a sus escasos minutos de juego. El futbolista de 36 años quiere ganar títulos con Gala y espera pacientemente su oportunidad.

Aquí encontrarás dónde ver hoy el partido en directo y toda la información sobre su retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Galatasaray y Samsunspor?

Galatasaray llega a este duelo tras ganar sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 ante Amed Sportif en la Süper Lig. También venció a VfB Stuttgart (2-0) y Lille (4-2) en la Champions League, además de imponerse por 2-1 a Fenerbahçe en el derbi. En esos cinco encuentros marcó 13 goles y encajó cuatro.

Samsunspor solo ganó uno de sus últimos cinco partidos de liga: el 1-0 ante Konyaspor del 7 de noviembre. Antes sufrió derrotas frente a Istanbul Basaksehir (2-5), Amed Sportif (1-2), Kasımpaşa (1-4) y Trabzonspor (0-3). Samsunspor lleva cuatro encuentros consecutivos sin ganar, en los que solo ha marcado cuatro goles y ha encajado 14.

Galatasaray vs. Samsunspor: alineaciones

Galatasaray vs. Samsunspor: estado de forma

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Galatasaray vs. Samsunspor: clasificación