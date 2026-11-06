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Galatasaray vs. Amed Sportif, en directo hoy: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Galatasaray vs Amed Sportif
Galatasaray
Amed Sportif
Superlig

En la Süper Lig, el Galatasaray se enfrenta al Amed Sportif. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Galatasaray vs. Amed Sportif: hora de inicio

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Superlig - Jornada 11
Rams Global Stadyumu

El Galatasaray recibe al Amed Sportif en el NEF Stadyumu de Estambul para un duelo de la Süper Lig. Líder de la tabla, el Galatasaray llega como claro favorito ante el segundo clasificado.

El equipo entrenado por Okan Buruk atraviesa un momento de forma impresionante. Cinco victorias consecutivas, entre ellas un 2-0 contra el VfB Stuttgart en la Champions League y un 2-1 en el derbi de la ciudad frente al Fenerbahçe, reflejan la fortaleza del club con más títulos de Turquía.

El Amed Sportif viaja a Estambul como un rival sorprendentemente fuerte. El entrenador Besnik Hasi ha encarrilado a su equipo: cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos, el más reciente un contundente 5-1 contra el Eyupspor.

El duelo entre el habitual ganador de Estambul y el aspirante en ascenso promete ser un interesante enfrentamiento en la Süper Lig. El Galatasaray querrá aprovechar la ventaja de jugar en casa para afianzar su liderato.

A continuación, toda la información sobre la transmisión, el streaming en directo y la hora de inicio.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Galatasaray y el Amed Sportif?

El Galatasaray ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales, una racha notable. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 contra el VfB Stuttgart en la Champions League. Antes, el club venció al Konyaspor por 4-0 y ganó el derbi de la ciudad frente al Fenerbahçe por 2-1. En total, el Galatasaray marcó nueve goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

El Amed Sportif llega a Estambul con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un convincente triunfo por 5-1 contra el Eyupspor. También venció a domicilio al Samsunspor por 2-1. En cinco partidos, el Amed Sportif marcó doce goles y encajó seis.

GAL

GAL - Formulario

GEN
W0-1
LIL
W2-4
FB
W2-1
KSP
W0-4
VFB
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AMS

AMS - Formulario

BJK
W3-2
GEN
D2-2
KSP
W1-0
SAM
W1-2
EYU
W5-1
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Galatasaray vs. Amed Sportif: alineaciones

Galatasaray contra Amed Sportif alineaciones probables

Manager

  • O. Buruk

Galatasaray vs. Amed Sportif: estado de forma

GAL

GAL - Formulario

GEN
W0-1
LIL
W2-4
FB
W2-1
KSP
W0-4
VFB
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AMS

AMS - Formulario

BJK
W3-2
GEN
D2-2
KSP
W1-0
SAM
W1-2
EYU
W5-1
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Galatasaray vs. Amed Sportif: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

GalatasarayEmpateAmed Sportif
1
0
1
Copa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
2
F
Copa
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
4
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Galatasaray vs. Amed Sportif: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
W
W
W
W
L
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
W
W
W
D
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
W
W
W
W
W
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
W
D
W
W
L
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
D
W
L
W
L
6
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
L
L
W
W
W
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
W
L
W
W
L
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
D
W
L
L
W
9
GoztepeGoztepeGOZ
104332117+415
W
W
W
W
D
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
W
L
W
D
W
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
L
W
W
D
W
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
L
L
L
D
W
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
D
L
L
L
D
14
Geir Olav GarliGeir Olav GarliGEN
103251218-611
W
L
L
D
L
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
L
W
L
D
D
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
L
L
L
L
L
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
L
L
L
L
L
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
L
L
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Clasificación para la Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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