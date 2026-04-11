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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport

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Galatasaray Estambul: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del Gala en directo por televisión y en streaming?

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Cuando juega el Galatasaray de Estambul, el interés no se queda en Turquía: en Alemania también hay muchos aficionados que siguen con emoción los partidos. SPOX te cuenta todo lo que necesitas saber sobre la retransmisión de los partidos de la Süper Lig, la Liga de Campeones y la Türkiye Kupasi.

El club turco más laureado quiere liderar la Süper Lig y ganar otras competiciones. Para ver todos sus partidos en directo, los aficionados necesitan varias suscripciones. Aquí te contamos qué canales retransmitirán los encuentros del Galatasaray.

Aquí tienes toda la información sobre la retransmisión de los partidos de Galatasaray Estambul: ¿Quién los emite en directo por TV y en streaming?

Ver al Galatasaray de Estambul en la Süper Lig, la Liga de Campeones y la Türkiye Kupasi en directo por TV y streaming.

La Süper Lig no se emite en abierto en Alemania. DAZN y Sky no tienen los derechos; son exclusivos de beIN Sports.

No obstante, a través del proveedor Digiturk Euro, los partidos también se pueden ver en directo en este país, ya que allí se emiten las retransmisiones de beIN Sports. Para poder ver los partidos, los aficionados necesitan la suscripción a Digiturk Euro, que incluye el paquete deportivo y está disponible por 119 euros al año.

Los partidos del Galatasaray en la Liga de Campeones 2025/26 se verán en Alemania principalmente en DAZN, que transmite el 90 % de los encuentros, tanto individuales como en conferencia. Para los aficionados del campeón turco, DAZN es, por tanto, el principal punto de referencia para seguir en directo las actuaciones del Gala en la máxima competición europea.

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Pero hay otra opción: el partido estelar de la Liga de Campeones se transmite todos los martes en exclusiva en Amazon Prime Video.

Regístrateen Amazon Prime Video:¡el partido estrella de la Champions League todos los martes en exclusiva en Prime Video!

De 2027/28 a 2030/31, la Liga de Campeones se verá sobre todo en Paramount+, mientras que DAZN ya no tiene derechos. 

En Alemania no hay actualmente retransmisiones en televisión en abierto ni streaming en directo de los partidos de la Türkiye Kupasi, por lo que los encuentros del Galatasaray tampoco se pueden ver en directo en la televisión gratuita.

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray Estambul: ¿Quién retransmite sus partidos en TV y streaming? Marcador en directo en SPOX.

En la portada de SPOX hay un marcador en directo para algunos partidos de la Liga de Campeones, para que siempre estés al día.

Galatasaray Estambul: ¿Quién retransmite sus partidos en TV y streaming? El club en breve

Fundación1 de octubre de 1905
Títulos de liga25
Copas ganadas19
Títulos de la Liga de Campeones0
Jugador con más partidos disputadosBülent Korkmaz
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