El club más laureado de Turquía no solo quiere volver a lo más alto de la Süper Lig: también aspira a conquistar títulos en otras competiciones. Sin embargo, para seguir todos sus partidos en directo, los aficionados necesitan varias suscripciones con distintos proveedores. Aquí os contamos qué operadores retransmiten los partidos del Galatasaray.

Galatasaray de Estambul, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos del Galatasaray en directo por televisión y streaming?

Cómo ver al Galatasaray de Estambul en la Süper Lig, la Champions League y la Copa de Turquía en directo por televisión y streaming

La Süper Lig turca no se emite en abierto en Alemania. Grandes operadores como DAZN o Sky no tienen los derechos de la liga turca. Estos pertenecen en exclusiva a beIN Sports.

Aun así, los partidos también pueden verse en directo en Alemania a través de Digiturk Euro, que incorpora las retransmisiones de beIN Sports. Para verlos, los aficionados necesitan una suscripción a Digiturk Euro que incluya el paquete deportivo, disponible por 119 euros al año.

En la temporada 2025/26, los partidos del Galatasaray en la UEFA Champions League se pueden ver en Alemania principalmente a través de DAZN. La plataforma de streaming se considera el «hogar de la Champions League» y emite en directo alrededor del 90 % de todos los encuentros, tanto de forma individual como en su popular emisión simultánea. Para los aficionados del campeón turco, DAZN es, por tanto, la principal opción para seguir en directo los partidos del Galatasaray en la máxima competición europea.

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Sin embargo, hay otro operador: el partido destacado de la Champions League se emite cada martes en exclusiva por Amazon Prime Video.

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Desde la temporada 2027/28 hasta la 2030/31 inclusive, la mayor parte de las retransmisiones de la Champions League corresponderán a Paramount+, mientras que DAZN se quedó sin derechos en el reparto.

Actualmente, en Alemania no se retransmiten los partidos de la Copa de Turquía ni por televisión en abierto ni por streaming. Por tanto, los encuentros del Galatasaray tampoco pueden verse en directo en abierto

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