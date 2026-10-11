Galatasaray vs Barcelona: Datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray y FC Barcelona comenzarán el partido el 13 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El Galatasaray recibe al gigante catalán en Estambul

El Galatasaray vuelve a casa, al Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, para recibir al poderoso FC Barcelona en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Impulsado por el ambiente de su estadio, el equipo de Okan Buruk aspira a aprovechar su buen momento en la competición nacional para lograr una victoria de prestigio en Europa. Para el Barcelona de Hansi Flick, el viaje a Turquía tras otra actuación dominante en la competición nacional supone una oportunidad de afianzarse en la clasificación de la Champions League.

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Un final emocionante da la victoria al Galatasaray ante el Kasımpaşa

El Galatasaray llega al martes con la moral alta tras imponerse por 3-1 en casa al Kasımpaşa en la Süper Lig el 9 de octubre. El defensa Abdülkerim Bardakcı abrió el marcador en la primera parte, antes de que Barış Alper Yılmaz y Mario Lemina marcasen en los minutos finales para asegurar los tres puntos. Con un ataque dinámico en el que destacan Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané y Gabriel Sara, el Galatasaray afronta su compromiso europeo con un enorme potencial ofensivo.

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Gordon y Jesus impulsan la victoria del Barça ante el Getafe

El FC Barcelona viaja a Estambul con pleno de victorias en la competición nacional tras ganar 3-0 al Getafe, sin encajar goles, en el Spotify Camp Nou el 10 de octubre. Los tempraneros tantos de Anthony Gordon (2') y Gabriel Jesus (30') marcaron el rumbo del encuentro, antes de que el defensa Jules Koundé sentenciase en la segunda parte. Con Lamine Yamal aportando creatividad junto a Dani Olmo, Gavi y Pedri en el centro del campo, el Barça buscará mantener una presión intensa a domicilio.

Duelo en el RAMS Park

En el plano táctico, el encuentro del martes promete un emocionante contraste entre las rápidas transiciones del Galatasaray y el juego de posesión fluido del Barcelona. El Galatasaray buscará aprovechar la velocidad de Rafael Leão y Barış Alper Yılmaz por las bandas, mientras confía en Gabriel Sara y Mario Lemina para entorpecer la salida de balón del Barça. Por su parte, el Barcelona tratará de controlar el ritmo a través de Eric García, Xavi Espart y Lamine Yamal para superar la defensa central del Galatasaray. Con puntos importantes en juego en la fase de liga de la Champions League, el duelo del martes promete intensidad en Estambul.

Noticias de los equipos y plantillas

Okan Buruk aún no ha confirmado un posible once del Galatasaray para el partido y, por el momento, el club no ha facilitado novedades sobre lesiones o sanciones. Se espera que haya más información sobre el equipo cuando se acerque el inicio del encuentro.

Por parte del Barcelona, Hansi Flick tampoco ha dado a conocer un posible once y no se ha publicado ninguna lista oficial de bajas por lesión o sanción. Jules Kounde compite por un puesto de titular tras perder su sitio ante Eric Garcia, mientras que el menor protagonismo de Alejandro Balde a las órdenes de Flick esta temporada añade incertidumbre a la configuración defensiva. Habrá novedades a medida que se acerque el partido.

Estado de forma

El Galatasaray llega a este encuentro tras tener dificultades para encontrar la regularidad. El equipo de Buruk suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y once en contra. Su encuentro más reciente terminó con un empate 3-3 ante el Pendikspor, y el daño causado por la derrota 4-0 frente al Trabzonspor en la Süper Lig refleja que es un equipo vulnerable en defensa. La derrota 3-1 ante el Sporting CP en la Champions League el mes pasado aumenta la preocupación de cara a la competición europea.

Los resultados recientes del Barcelona contrastan claramente con los de su rival. El equipo de Flick ha ganado sus últimos cinco partidos, con la extraordinaria cifra de 24 goles a favor y solo nueve en contra. El triunfo 7-2 ante el Racing Santander y la victoria 5-1 frente al Feyenoord en la Champions League muestran un ataque que rinde a un gran nivel. El Barcelona no ha cedido ningún punto desde el parón internacional y llega a Estambul en un gran momento.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Europa League de 2022, cuando el Barcelona se impuso en la eliminatoria con una victoria por 1-2 en Estambul, antes de que un empate 0-0 en el Camp Nou asegurase su clasificación. Antes de aquello, sus enfrentamientos se remontan a la fase de grupos de la Champions League 2002-03, en la que el Barcelona ganó los dos partidos. En los cinco encuentros registrados, el Barcelona no ha perdido ante el Galatasaray y el equipo turco aún no lo ha derrotado en ninguna competición incluida en estos datos.